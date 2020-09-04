«Умный» стул принес студентке ЮУрГУ полмиллиона рублей
"Умный" стул, придуманный студенткой Южно-Уральского государственного университета Марией Гапичевой, принес ей полмиллиона рублей.
Жительница Челябинской области стала призером программы "Умник" с проектом системы контроля осанки школьников в режиме реального времени с биологической обратной связью с применением алгоритмов машинного обучения и получила за свое изобретение грант.
Разработка предполагает создание системы, состоящей из школьного стула с датчиками измерения веса, облачного хранилища данных программы, регистрирующей информацию о ежедневном продолжительном использовании.
Система отражает картину дня современного школьника с целью ее последующего анализа и составления рекомендаций для правильного формирования осанки.
Как сообщает пресс-служба вуза, в программе «Умник», которая поддерживает коммерчески ориентированные научно-технические проекты, молодые ученые ЮУрГУ участвуют ежегодно.
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