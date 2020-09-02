«Уралкуз» подарил портфели первоклассникам

Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел», город Чебаркуль,Челябинская область) помог собрать будущих первоклассников в школу. Руководство завода вручило подарки детям, чьи родители трудятся на «Уральской кузнице».

В этом году 98 детей сотрудников предприятия начали свой путь по дороге знаний. Завод «Уральская кузница» подарил каждому первокласснику портфель с набором канцелярских принадлежностей для учебы и творчества.

Также к 1 сентября завод оказал поддержку работникам «Уральской кузницы», имеющим трех и более детей. 80 семей получили материальную помощь на каждого несовершеннолетнего ребенка, сообщили в пресс-службе предприятия.