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«Уралкуз» подарил портфели первоклассникам

Общество
Сегодня, 10:56
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Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел», город Чебаркуль,Челябинская область) помог собрать будущих первоклассников в школу. Руководство завода вручило подарки детям, чьи родители трудятся на «Уральской кузнице».

В этом году 98 детей сотрудников предприятия начали свой путь по дороге знаний. Завод «Уральская кузница» подарил каждому первокласснику портфель с набором канцелярских принадлежностей для учебы и творчества.

Также к 1 сентября завод оказал поддержку работникам «Уральской кузницы», имеющим трех и более детей. 80 семей получили материальную помощь на каждого несовершеннолетнего ребенка, сообщили в пресс-службе предприятия.

 

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Теги
Уральская кузница
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