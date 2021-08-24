«Уралкуз» уменьшил забор воды из Миасса

В Челябинской области завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») обновил водовод для подпитки кузнечно-прессового цеха и уменьшил забор воды из реки Миасс.

Как отмечают в пресс-службе предприятия, по подпиточному водоводу вода поступает в кузнечно-прессовый цех. Здесь она охлаждает нагревательные печи. Забор свежей технической воды идет из Миасса, наряду с этим на заводе повторно используют воду из замкнутого цикла водоснабжения. Ранее при минусовых температурах подпиточный водовод замерзал и приходилось непрерывно пропускать дополнительные объёмы воды.

Чтобы исключить увеличение забора воды из реки, на «Уралкузе» за шесть месяцев провели новый трубопровод из полимерного материала, утеплили его, а также установили устройство для обогрева в зимнее время. Работы выполнены силами предприятия, без привлечения подрядной организации.