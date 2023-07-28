28.07.2023
Полицейские Катав-Ивановска спасли тонущего в гудроне щенка
28.07.2023
«Уралкуз» провел футбольный турнир
28.07.2023
В Историческом музее Южного Урала новый выставочный проект
28.07.2023
На челябинских курортах устроят соревнования и накормят бутербродами
28.07.2023
Челябинская область представит свои достижения на международной выставке-форуме «Россия»
28.07.2023
Оперативная работа полицейских Кыштыма остановила кражу
«Уралкуз» провел футбольный турнир
20.07.2023
В Чебаркуле наградили лучших работников «Уральской кузницы»
07.06.2023
В Чебаркуле выбрали «Мисс Уралкуз-2023»
13.03.2023
«Уралкуз» сообщает о назначении нового управляющего директора
07.07.2022
«Уральская кузница» провела конкурс профессионального мастерства
Олег Гербер избран председателем Законодательного собрания Челябинской области
27.07.2023
Челябинская область активно модернизирует объекты культуры в рамках нацпроекта
26.07.2023
В Челябинскую область возвращается аномальная жара
25.07.2023
Три города Челябинской области получат федеральные гранты на создание комфортной среды
24.07.2023
В Челябинской области провели «День поля»
24.07.2023