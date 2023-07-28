«Уралкуз» провел футбольный турнир

Металлурги завода «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел», Чебаркуль,Челябинская область) провели летний футбольный турнир. Соревнования прошли в рамках празднования Дня металлурга и 20-летия Группы «Мечел».

Футбол для южноуральских металлургов – один из любимых видов спорта. За право подняться на верхнюю ступень пьедестала соперничали сборные цеха ремонта и технического обслуживания оборудования, кузнечно-прессового и механообрабатывающего цеха. Все игры, которые проходили на городском стадионе Чебаркуля, были зрелищными и отличались напряженной борьбой на поле. В командах были представлены как молодые специалисты, так и опытные сотрудники. Спортсменов активно поддерживали болельщики.

По итогам матчей кубок победителя завоевала команда кузнечно-прессового цеха, ее участники получили грамоты и подарочные сертификаты, сообщает пресс-служба предприятия.