«Уральская кузница» наградила металлургов за высокие достижение в труде

Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел», Челябинская область) отметил 36 передовиков производства на доске почета, а также наградил сотрудников благодарственными письмами и почетными грамотами в честь профессионального праздника.

За многолетний и усердный труд звание «Почетный металлург» получил слесарь-ремонтник цеха ремонта и технического обслуживания оборудования Вячеслав Насонов. Трое сотрудников завода получили благодарности за подписью губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Благодарственные письма и почетные грамоты от руководства предприятия вручили специалистам различных рабочих профессий: фрезеровщикам, токарям, машинистам крана, электромонтерам, кузнецам-штамповщикам.

Традиционно работники завода отметили профессиональный праздник на спортивных состязаниях. Сотрудники играли в футбол и волейбол, а также соревновались в метании дротиков и игре в бильярд.