«Уральская кузница» провела конкурс профессионального мастерства

В Челябинской области завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») провел конкурс профессионального мастерства среди молодых слесарей-ремонтников. Участие в нем приняли сотрудники до 35 лет.

Испытание состояло из теоретической и практической частей: участники ответили на вопросы и изготовили деталь по техническому чертежу. Главной задачей каждого слесаря-ремонтника стала точность и соблюдение каждого параметра будущего изделия: ширины, высоты и длины.

Все сотрудники завода отлично справились с заданиями. Победителем соревнования судьи объявили слесаря-ремонтника отдела ремонта и технического обслуживания механооборудования Николая Михалевского. Второе место занял Сергей Мичурин, третье – Николай Корнеев.

«Данный конкурс проводится на предприятии во второй раз, и мы продолжим традицию. Ежегодно мы стремимся привлечь больше участников для создания профессиональной конкуренции и развития навыков молодых специалистов», – отметил директор департамента по работе с персоналом ПАО «Уралкуз» Дмитрий Рекк.