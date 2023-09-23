Уральский «вестерн: Александр Первый и золото

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Преподаватель колледжа Татьяна Петровна ждала трамвай с блуждающей улыбкой на губах. Ей было очен
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23.09.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в призе
22.09.2023

НМУ установятся на выходные в четырех городах Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В субботу, 23 сентября, около 10 часов утра по московскому времени в северном полушарии Земли нас
22.09.2023

В субботу наступит астрономическая осень - День осеннего равноденствия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В новом учебном году каждый ребенок из Челябинской области получит социальный сертиф
22.09.2023

В Челябинской области ввели социальные сертификаты на дополнительное образование детей

Южноуральские дети смогут бесплатно посещать кружки и секции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В пятницу, 22 сентября, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинскую
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Спецоперация на Украине
22.09.2023

ВСУ нанесли ракетный удар и предприняли новые атаки беспилотниками по Крыму
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.09.2023

В Челябинской области решается вопрос с обеспечением связью во всех населенных пунктах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.09.2023

Следователи УМВД по городу Магнитогорску доказали вину опасных братьев-разбойников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.09.2023

В челябинском садике для особенных малышей открыли уникальную игровую площадку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.09.2023

Наталья Котова анонсировала открытие обновленной детской библиотеки имени Аси Горской
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.09.2023

Россияне стали гораздо чаще играть в мобильные игры
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Уральский «вестерн: Александр Первый и золото

В 1824 году в Златоусте (Челябинская область) началась паника среди чиновного люда.  К ним ехал сам государь - император всея Руси Александр Павлович.

Срочно нужно было привести в порядок город и подготовиться к встрече. Александр Первый, победитель Наполеона, высказал такую мысль: «Славы для России довольно, больше не нужно; ошибется тот, кто больше пожелает. Но когда подумаю, как мало еще сделано внутри государства, то эта мысль ложится мне на сердце, как десятипудовая гиря». Императору было 47 лет.  Его интересовало, как живёт его народ, поэтому он предпринял это путешествие.

Император, находясь в Европе, договорился со знаменитыми оружейниками Золингена и Клингенталя о переселении части из них в Златоуст; 16 октября он прибыл в Златоуст. Чиновники были заинтересованы в том, чтобы у императора сложилось хорошее мнение о городе, поэтому они постарались, чтобы царь отправился к немцам. Немцы - народ трудолюбивый и аккуратный, там проблем не будет. Действительно, он посетил оружейную мастерскую, где немцы делали сабли для русских офицеров. Один из немецких мастеров пригласил царя к себе домой на обед. Царю всё это понравилось.

Дальше царь решил посетить прииск, который открыли относительно недавно на речке Ташкутарганке, правом притоке Миасса, который назвали Царёво-Александровским. В первый же год найдено было 40 золотых самородков общим весом более трех тысяч фунтов, или 1200 килограммов! И надо же такому случиться! За три часа до приезда царя мастеровой Дементий Петров отковырял довольно большой самородок весом восемь фунтов, или 3200 граммов. Его, конечно, подарили Александру - вместе с хлебом-солью.  А Петрову выдали премию в пятьсот рублей, огромные по тем временам деньги. В золотоскупке он получил бы всего около ста рублей. В то время золото принимали по пятнадцать копеек за один золотник. Государь не удержался и решил сам попытать счастья отыскать самородок. Он отправился в забой и наравне с рабочими помахал кайлом, а потом лопатой, кидая в бадью золотоносный песок. Самородок Александру найти не удалось. Но все-таки 12 золотников, или примерно пятьдесят граммов, получилось после промывания двадцати двух пудов (352 кг) породы, добытой им. Не слаб был царь, как и его предок Пётр Первый, он не чурался ручного труда. А подаренный самородок Александр потом приспособил как пресс-папье. Золото - это тяжёлый металл, и, хотя по объёму самородок был небольшим, он был тяжёлым.

Александр Первый умер в 1825 году. На престол взошёл его младший брат Николай. Прииск за двадцать лет дал более шести тонн золота и готовился к закрытию. В 1842 году семнадцатилетний парень Никифор Сюткин на берегу реки вырыл яму глубиной три метра и наткнулся на тяжёлый кусок глины.  Он подкопал его со всех сторон, но поднять не мог. Пригласил на помощь мужиков. Кусок вытащили из ямы. Когда отмыли и очистили его от глины, то поняли, что это золото. Этот самородок был весом более 36 килограммов. Никифору дали премию в размере 4390 рублей.

По одной версии, Никифор эти деньги пропил. По другой, он женился, построил дом и завёл своё хозяйство. Жил ещё долго и счастливо, получая проценты с денег за самородок, которые положил в банк. Этот самородок получил название «Золотой треугольник». Он долгое время считался самым крупным в мире. Ныне самородок хранится в алмазном фонде Московского Кремля.               

Автор: Сергей Леонтьев
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Неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в призе
22.09.2023

НМУ установятся на выходные в четырех городах Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В субботу, 23 сентября, около 10 часов утра по московскому времени в северном полушарии Земли нас
22.09.2023

В субботу наступит астрономическая осень - День осеннего равноденствия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В новом учебном году каждый ребенок из Челябинской области получит социальный сертиф
22.09.2023

В Челябинской области ввели социальные сертификаты на дополнительное образование детей

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В пятницу, 22 сентября, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинскую
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Один день из жизни педагога Татьяны Петровны

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22.09.2023 21:02

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22.09.2023 19:06

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22.09.2023 18:58

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22.09.2023 18:40

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22.09.2023 18:03

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22.09.2023 17:45

В челябинском садике для особенных малышей открыли уникальную игровую площадку

22.09.2023 17:37

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22.09.2023 17:16

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В Челябинской области 21 сентября – тепло и без осадков

20.09.2023 17:33

В Челябинской области началось осеннее восстановление лесов

20.09.2023 17:16

Прокуратура установила виновных в затоплении челябинской «Славы» фекалиями

20.09.2023 16:39

Челябинские врачи спасли малыша с гигантскими внутренними органами

20.09.2023 16:32

Спикер магнитогорских депутатов вручил школьникам паспорта

20.09.2023 16:14

Анонсы событий и мероприятий на 21 сентября (18+)

20.09.2023 16:11

Недострой на Гагарина в Челябинске продан за 12 миллионов рублей

20.09.2023 16:04

Депутаты Магнитогорска пробежали из Азии в Европу

20.09.2023 15:15

Непобедимому и несокрушимому челябинскому «ВОИНу» исполнилось 19 лет

20.09.2023 14:38

В Челябинской области введут штраф за нахождение в воде на плавсредстве без средств спасения

20.09.2023 14:29

В Челябинске ищут перевозчика на 61-й муниципальный автобусный маршрут

20.09.2023 13:48

Произошло повторное обрушение в доме в Балашихе, где взорвался газ

20.09.2023 13:47

В Челябинске получил квартиру от мэрии герой СВО Александр Сазонов

20.09.2023 13:21

Под завалами дома в Балашихе слышны голоса женщины и ребенка

20.09.2023 12:35

В многоэтажке в Балашихе произошел взрыв газа (новость дополняется)

20.09.2023 12:26

В Челябинске поставили на паузу поиск разработчика предпроектной документации на реконструкцию трамвайного депо №1

20.09.2023 12:08

В Челябинской области установят условия включения СНТ в границы населенных пунктов

20.09.2023 11:32

В Челябинске озеленят новую дорогу по улице 2-й Эльтонской

20.09.2023 10:45

Челябэнерго обеспечил электроснабжение дорожной лаборатории в Челябинске

20.09.2023 10:42

В Челябинской области на пять часов перекроют движение на М-5

20.09.2023 10:41

Пропавший в Челябинской области грибник найден мертвым

20.09.2023 10:00

Библиотека имени Пушкина приглашает челябинцев на благотворительный концерт в помощь животным

20.09.2023 09:49

Под Чебаркулем располагается единственная в регионе Богородицецелительницкая часовня

20.09.2023 09:20

В Челябинске домашних собак и кошек бесплатно привьют от бешенства

20.09.2023 09:18

Блокадникам выплатят по 50 тысяч рублей

20.09.2023 08:58

Доверчивая пенсионерка из Миасса лишилась двух миллионов, поверив мошенникам