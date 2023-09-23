Уральский «вестерн: Александр Первый и золото

В 1824 году в Златоусте (Челябинская область) началась паника среди чиновного люда. К ним ехал сам государь - император всея Руси Александр Павлович.

Срочно нужно было привести в порядок город и подготовиться к встрече. Александр Первый, победитель Наполеона, высказал такую мысль: «Славы для России довольно, больше не нужно; ошибется тот, кто больше пожелает. Но когда подумаю, как мало еще сделано внутри государства, то эта мысль ложится мне на сердце, как десятипудовая гиря». Императору было 47 лет. Его интересовало, как живёт его народ, поэтому он предпринял это путешествие.

Император, находясь в Европе, договорился со знаменитыми оружейниками Золингена и Клингенталя о переселении части из них в Златоуст; 16 октября он прибыл в Златоуст. Чиновники были заинтересованы в том, чтобы у императора сложилось хорошее мнение о городе, поэтому они постарались, чтобы царь отправился к немцам. Немцы - народ трудолюбивый и аккуратный, там проблем не будет. Действительно, он посетил оружейную мастерскую, где немцы делали сабли для русских офицеров. Один из немецких мастеров пригласил царя к себе домой на обед. Царю всё это понравилось.

Дальше царь решил посетить прииск, который открыли относительно недавно на речке Ташкутарганке, правом притоке Миасса, который назвали Царёво-Александровским. В первый же год найдено было 40 золотых самородков общим весом более трех тысяч фунтов, или 1200 килограммов! И надо же такому случиться! За три часа до приезда царя мастеровой Дементий Петров отковырял довольно большой самородок весом восемь фунтов, или 3200 граммов. Его, конечно, подарили Александру - вместе с хлебом-солью. А Петрову выдали премию в пятьсот рублей, огромные по тем временам деньги. В золотоскупке он получил бы всего около ста рублей. В то время золото принимали по пятнадцать копеек за один золотник. Государь не удержался и решил сам попытать счастья отыскать самородок. Он отправился в забой и наравне с рабочими помахал кайлом, а потом лопатой, кидая в бадью золотоносный песок. Самородок Александру найти не удалось. Но все-таки 12 золотников, или примерно пятьдесят граммов, получилось после промывания двадцати двух пудов (352 кг) породы, добытой им. Не слаб был царь, как и его предок Пётр Первый, он не чурался ручного труда. А подаренный самородок Александр потом приспособил как пресс-папье. Золото - это тяжёлый металл, и, хотя по объёму самородок был небольшим, он был тяжёлым.

Александр Первый умер в 1825 году. На престол взошёл его младший брат Николай. Прииск за двадцать лет дал более шести тонн золота и готовился к закрытию. В 1842 году семнадцатилетний парень Никифор Сюткин на берегу реки вырыл яму глубиной три метра и наткнулся на тяжёлый кусок глины. Он подкопал его со всех сторон, но поднять не мог. Пригласил на помощь мужиков. Кусок вытащили из ямы. Когда отмыли и очистили его от глины, то поняли, что это золото. Этот самородок был весом более 36 килограммов. Никифору дали премию в размере 4390 рублей.

По одной версии, Никифор эти деньги пропил. По другой, он женился, построил дом и завёл своё хозяйство. Жил ещё долго и счастливо, получая проценты с денег за самородок, которые положил в банк. Этот самородок получил название «Золотой треугольник». Он долгое время считался самым крупным в мире. Ныне самородок хранится в алмазном фонде Московского Кремля.