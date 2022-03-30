Уроженец Челябинска снялся во втором сезоне сериала «Проект “Анна Николаевна”»

На телеканале ТНТ в следующий понедельник, 4 апреля, в 21:00, состоится премьера второго сезона сериала «Проект “Анна Николаевна”» с участием актера из Челябинска Евгением Воскресенским.

В пятой серии сериала Евгений сыграет коллекционера картин и поможет полицейскому-андроиду Анне Николаевне раскрыть преступление, связанное с похищением картины из галереи.

Актер Евгений Воскресенский родился в 1959 году в Челябинске. Его семья никогда не была связана с шоу-бизнесом. Отец актера – военный человек, а его мать – учительница в школе. В школьные годы Евгений, помимо общеобразовательной школы, учился и в музыкальной. А после окончания музыкальной школы он поступил на дирижерско-хоровое отделение Челябинского училища, а затем – в Питерский институт культуры.

Открытый, целеустремленный и добродушный актер с печальными глазами – именно таким знают телезрители Евгения Воскресенского. Поклонники с упоением наблюдали за нелегкой судьбой голодающего студента (фильм Эльдара Рязанова «Забытая мелодия для флейты») и другими персонажами, в которых вдохнул жизнь Воскресенский. Благодаря своему прирожденному таланту и умению вживаться в любые роли актера неоднократно награждали почетными премиями и наградами.

Уже в понедельник южноуральцы смогут увидеть своего земляка на телеканале ТНТ в истории о полицейском-андроиде, которого отправили на службу в отдел полиции. В продолжении герои сядут в розовый BMW и переедут из маленького городка в Москву, где им придётся работать уже с другой Анной Николаевной – прототипом того самого андроида.

По сюжету, Андрей Пожарский (Антон Филипенко) выживает после двух выстрелов в упор и вместе со своими коллегами Ляпиным (Фёдор Лавров), Мокрым (Кузьма Сапрыкин) и начальником Галузо (Сергей Гармаш) отправляется на повышение в Москву. Там герои встречаются с Анной Николаевной Королькевич (Зоя Бербер) – реальным прототипом андроида из первого сезона. Старым новым коллегам придётся заново выстраивать рабочие (и не только) отношения, параллельно осваиваясь в крупнейшем мегаполисе Европы. А Пожарского ждёт ещё и любовный четырёхугольник, в который, помимо его жены Насти (Маруся Климова) и Анны Николаевны, ворвётся ещё его дерзкая бывшая (Мария Горбань).

Авторская команда оригинального проекта видеосервиса Кинопоиск осталась практически неизменной с первого сезона: к работе вернулись креативный продюсер Дмитрий Нелидов («Последний министр»), а также сценаристы Роман Непомнящий («Ёлки», «Последний министр») и Дмитрий Лемешев («Контакт», «Алиби»). Режиссёром второго сезона стал Александр Карпиловский, ранее работавший над франшизой «Ёлки».

Смотрите второй сезон сериала «Проект “Анна Николаевна”» с 4 апреля на телеканале ТНТ.