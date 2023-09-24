24.09.2023
Ушел из жизни глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов
23.09.2023
В Челябинске сотрудники областного полка ДПС поймали нетрезвого угонщика
22.09.2023
В Челябинской области решается вопрос с обеспечением связью во всех населенных пунктах
22.09.2023
Следователи УМВД по городу Магнитогорску доказали вину опасных братьев-разбойников
22.09.2023
В челябинском садике для особенных малышей открыли уникальную игровую площадку
22.09.2023
Наталья Котова анонсировала открытие обновленной детской библиотеки имени Аси Горской
Ушел из жизни глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов
В воскресенье прогнозируют магнитные бури
23.09.2023
В субботу наступит астрономическая осень - День осеннего равноденствия
22.09.2023
Заново рожденный в Челябинске Сад камней украсили прекрасные каменные гиганты
22.09.2023
Губернатор интересуется мнением южноуральцев о диспансеризации
21.09.2023
В четверг православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
21.09.2023