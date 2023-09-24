Ушел из жизни глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов

Сегодня, 24 сентября, скончался глава Кунашакского района (Челябинская область) 69-летний Сибагатулла Аминов. «Это невосполнимая потеря для всего района», - подчеркнули в администрации.

Губернатор Алексей Текслер выразил искренние соболезнования в связи с внезапным уходом из жизни Сибагатуллы Аминова.

«Ценил Сибагатуллу Нурулловича как сильного, эффективного руководителя, человека, который умел держать слово. Он многое сделал для развития социальной сферы и инфраструктуры Кунашакского района. Его внезапный уход из жизни - большая потеря для жителей района, для корпуса глав, для всех, кто знал и уважал этого достойного человека», - говорится в соболезновании глава региона.

В районной администрации отметили, что Сибагатулла Нурруллович внес огромный вклад в развитие Кунашакского района, продуктивно работал с Правительством области.

Благодаря его неутомимой работе и энергии, Кунашакский район активно развивался. Были реализованы масштабные проекты по строительству объектов, благоустройству территории и газификации деревень, реализации национальных проектов.

Под его чутким руководством Кунашакский район преобразился и стал местом комфортной жизни для жителей.

«Сибагатулла Нуруллович был выдающимся лидером, руководителем с большой буквы. Он всегда стремился к справедливости, развитию района во всех направлениях. Он до конца своих дней переживал за район и неустанно работал», - констатируют в администрации.

ДЛЯ СПРАВКИ

Сибагатулла Нуруллович родился пятого августа 1954 г. в с. Караболка Кунашакского района Челябинской области.

Окончил Южно-Уральский Государственный университет в 2004 году по специальности «менеджмент», кандидат экономических наук.