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Ушла из жизни «легенда южноуральской журналистики»

Губернатор и Правительство Челябинской области с прискорбием извещают о кончине на В Челябинской области на 81 году жизни скончалась известный журналист Лидия Владимировна Старикова.

Как сообщает пресс-служба губернатора, Лидию Владимировну в медиа-сообществе по праву называли «легендой южноуральской журналистики».

«Свою профессиональную деятельность она начала в 1964 году на Челябинском телевидении, где запомнилась телезрителям серией ярких, запоминающихся материалов и репортажей. Среди ее профессиональных партнеров в те годы были легенды челябинского телевидения Леонид Оболенский, Петр Погодин, Татьяна Ишукова», - рассказывают в областном правительстве.

В 1968 году Лидия Владимировна пришла в газету «Вечерний Челябинск», где проработала не одно десятилетие. «Она всегда была на острие социальных проблем родного города, тонко чувствовала психологию читателей, у которых заслуженно пользовалась большой популярностью и глубоким уважением», - отмечают в правительстве.

С 2000 года – Лидия Владимировна обозреватель газеты «Южноуральская панорама», читателям которой запомнилась целым рядом статей на остросоциальные и морально-этические темы. Материалы Лидии Владимировны Стариковой отличала особая задушевная интонация, глубокое авторское погружение в тему, свой индивидуальный стиль.

«Смерть Лидии Владимировны – огромная утрата не только для журналистского сообщества, но и для всех жителей Челябинской области. Светлая память о Лидии Владимировне Стариковой навсегда останется в сердцах тех, кто знал и любил этого замечательного, яркого, целеустремленного и отзывчивого человека, умную и обаятельную женщину», - подчеркивают в кабмине.

Губернатора, правительство области, информационное агентство выражают глубокие соболезнования родным и близким Лидии Владимировны Стариковой.