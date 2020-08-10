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В администрации Златоуста новый вице-мэр

Общество
Сегодня, 09:55
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Автор: 
Инна Шемаева

В администрации Златоуста (Челябинская область) продолжается обновление команды. Новым вице-мэром по социальным вопросам назначена Наталья Ширкова.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» советник главы Златоуста по информационной политике Алексей Коновалов, ранее Наталья Ширкова руководила городским ЗАГСом.

Она сменила на этом посту Ольгу Иванову, которая занимала этот пост еще при прежнем главе города Вячеславе Жилине.

«Ольга Алексеевна Иванова имеет огромный бесценный опыт работы на данной должности и немало сделала для города, благодарим ее за прекрасные профессиональные и человеческие качества, которые она демонстрировала на работе. Наталья Ширкова – грамотный специалист. Мы уверены, что она справится с поставленными ей задачами», - сказал Алексей Коновалов.

Советник главы Златоуста также добавил, что работа по обновлению команды продолжается.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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