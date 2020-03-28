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В аэропорту Челябинска приземлился борт из Таиланда с 289 пассажирами

Общество
Сегодня, 15:36
Автор: 
Олеся Денисова

В субботу, 28 марта, утром в международном аэропорту им. И. В. Курчатова в Челябинске приземлился самолёт с российскими туристами из Таиланда.

На борту прибывшего в Челябинск воздушного судна находилось восемь членов экипажа и 289 пассажиров, из них 43 ребёнка.

Как сообщили в пресс-службе минздрава, прилетевших туристов прямо на борту самолета встретила бригада из 10 медицинских работников и специалистов Роспотребнадзора.

У всех 297 человек (пассажиров и членов экипажа) были взяты анализы на COVID-19. Туристы заполнили анкеты. Им разъяснили алгоритм дальнейших действий, рассказали о режиме самоизоляции и вручили памятки, постановление Роспотребнадзора.  Далее - к ним приходит врач, который устанавливает за ними медицинское наблюдение.

Всем прилетевшим необходимо самоизолироваться на две недели. Их данные будут переданы в поликлиники по месту жительства, чтобы сотрудники поликлиники смогли обеспечить медицинский контроль на период карантина. Повторные анализы на коронавирус берутся на 10 день после прилета.

«Всего с 16 часов 27 марта по семь часов 28 марта на внутренних рейсах был проведён сбор анализов у 50 прилетевших граждан. Из них 30 человек - это жители Челябинска и 20 человек - Челябинской области», - уточнили в минздраве.

Если в аэропорту у прилетевших пассажиров выявляются признаки ОРВИ, то они госпитализируются в больницу. Взрослых направляют в горбольницу №8, детей – в детскую больницу №8 и детский корпус горбольницы №9.

Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
коронавирус
аэропорт Челябинск
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