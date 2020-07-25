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В ближайшее время электричество вернётся в дома всех жителей Челябинска

Общество
Сегодня, 11:32

Аварийно-восстановительные бригады филиала компании «Россети Урал»-«Челябэнего» оперативно устраняют электроснабжение в домах жителей Челябинска, нарушенное в результате технологического инцидента. В ближайшие полчаса электричество вернётся в дома всех жителей Челябинска, попавших в зону отключения

Напомним, в субботу, 25 июля, утром в условиях ремонтной схемы было зафиксировано технологическое нарушение в работе линии 110 кВ. В результате чего было нарушено электроснабжение части в Центральном и Калининском районах Челябинска. Всего порядка 69 тысяч человек осталось без света.

Энергетики незамедлительно приступили к осмотру энергообъекта и восстановлению электроснабжения по резервным схемам. На текущее время уже запитано 10,5 тысячи потребителей.

Причины аварийного отключения специалисты энергокомпании назовут после завершения осмотра. Пока не исключается стороннее воздействие.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов, а также узнать о ходе восстановительных работ можно по единому бесплатному телефону контакт-центра компании «Россети Урал» 8-800-220-0-220.

 

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