В больнице №3 Челябинска продемонстрировали маршрутизацию пациентов с коронавирусом и пневмонией

Челябинская областная клиническая больница № 3, которая в ближайшее время станет одной из госпитальных баз по лечению коронавирусной инфекции и с внебольничной пневмонией, готова к приему пациентов с различными диагнозами.

В четверг, 16 апреля, в больницу была доставлена первая партия гуманитарной помощи, которую приобрел председатель Совета директоров Русской медной компании (АО «РМК») Игорь Алтушкин. Больница получила защитные маски, очки, костюмы, перчатки, антисептики и другие средства защиты.

Главный врач Михаил Вербицкий на примере клиники показал, как выглядит маршрутизация пациентов с коронавирусом и пневмонией. «В приемном покое для больных с легочной инфекцией организовано несколько смотровых, в которых будут распределяться больные по тяжести заболевания. А в ближайшее время мы готовы будем принимать больных c новой коронавирусной инфекцией. После осмотра и КТ-исследования тяжелые будут направляться в первое отделение, пациенты с заболеванием легкой и средней тяжести – во второе отделение», - рассказал Михаил Вербитский.

На компьютерном томографе делаются снимки. Пневмония, вызываемая covid-инфекцией, имеет особенность, поясняет врач, легкие становятся похожи на матовое стекло.

В ОКБ№3 разграничены чистые и грязные зоны и устроены таким образом, при котором исключается их пересечение.

«Все больничные койки оснащены доступом к кислороду. Во всех палатах установлен ультрафиолет, который не влияет на зрение. Он круглосуточно воздействует на возбудителей заболевания и будет с ними бороться. При данном заболевании нежелателен контакт больных и прогулки по коридору. Поэтому больные получают пищу в палате. Туалет и душ тоже здесь», - объясняет Михаил Григорьевич.

Кислород подведен к каждой койке. В каждой палате установлен пульсоксиметр – электронный прибор для определения состояния больного. Если у пациента происходит снижение кислорода, больной ощущает дискомфорт при дыхании, то возможны ингаляции увлаженным кислородом. Если и это не помогает, то больной переводится в реанимацию.

«Мы полностью готовы принять больных с COVID-19. Для этого отделение снабжено всем необходимым оборудованием, следящей аппаратурой и штатом врачей. В каждой палате есть аппарат искусственной вентиляции легких экспертного класса, аппарат слежения за состоянием больных с полным набором функций до прямого изменения артериального давления, консолями для подачи сжатого воздуха, кислорода, инфузионные насосы и функциональная кровать для профилактики тромбов и пролежней», - рассказал заведующий отделением реанимацией и интенсивной терапии ОКБ №3 Антон Юлин.

Гуманитарную помощь с радостью приняли не только медики, работающие в больницах, но и бригады на станциях скорой помощи. По инструкции существует три вида вызова для использования средств индивидуальной защиты: первый – ОРВИ, при котором используются минимальные средства защиты; посерьезнее – противочумный халат, когда есть упоминание, что больной был контактен с коронавирусным больным либо подозрение на пневмонию; а если поступает вызов, что там подтвержденный коронавирусный больной, то надевается тяжелая защитная одежда: комбинезон, две пары перчаток, бахилы, маска – все по полной экипировке. Если бригада выйдет на случай, где есть коронавирусный больной, то он будет маршрутизирован на госпитальные базы в соответствии с инструкцией. После того, как машины будут обработаны, все средства индивидуальной защиты собираются в емкости и мешки класса В и уничтожаются. А также в машине всегда имеется один дополнительный комплект про запас.

«Наши бригады первыми сталкиваются с больными или подозрительными на коронавирусную инфекцию. Поэтому это не просто слова, что наши врачи находятся на передовой. Среди врачей случаев заражения не было», - подчеркнул главврач скорой медицинской помощи г. Челябинска Александр Васильев.

По данным регионального минздрава, первая партия гуманитарного груза РМК уже распределена между медицинскими учреждениями Челябинской области. Вторая – на подходе. Всего свыше 150 медицинских учреждений Южного Урала пополнят запасы средств индивидуальной защиты благодаря РМК.

«Распространение коронавируса набирает обороты. Поэтому мы считаем своей задачей минимизировать последствия, а это напрямую зависит от защищенности врачей. Такая гуманитарная помощь - это дополнительная возможность не только сказать, но и доказать на деле, что мы уважаем и ценим труд врачей и всех тех людей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, - подчеркнул директор обособленного подразделения РМК в Челябинске Анатолий Еремин: - Помощь от Русской медной компании начала поступать в Челябинскую область 4 апреля. В общей сложности больницы региона получат около 4,5 млн медицинских масок, 500 тысяч перчаток, 45 тысяч респираторов, защитных очков и другие изделия».

Общий объем гуманитарного груза РМК для Челябинской и Свердловской областей – около тысячи кубических метров, вес – свыше 100 тонн. В его составе одноразовые маски и маски повышенной защиты, лицевые щитки, медицинские очки, костюмы, антисептики и бесконтактные термо­метры - более 10,6 млн единиц изделий на сумму около 5 млн долларов США. Средства на приобретение и доставку товаров первой необходимости выделил пр­едседатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин.

Груз предназначен для Свердловской и Челябинской областей. Они получат одинаковое количество изделий. Их распределением занимаются региональные правительства.