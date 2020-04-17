ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В больнице №3 Челябинска продемонстрировали маршрутизацию пациентов с коронавирусом и пневмонией

Общество
Вчера, 20:28
Автор: 
Олеся Денисова

Челябинская областная клиническая больница № 3, которая в ближайшее время станет одной из госпитальных баз по лечению коронавирусной инфекции и с внебольничной пневмонией, готова к приему пациентов с различными диагнозами.

В четверг, 16 апреля, в больницу была доставлена первая партия гуманитарной помощи, которую приобрел председатель Совета директоров Русской медной компании (АО «РМК») Игорь Алтушкин. Больница получила защитные маски, очки, костюмы, перчатки, антисептики и другие средства защиты.

Главный врач Михаил Вербицкий на примере клиники показал, как выглядит маршрутизация пациентов с коронавирусом и пневмонией. «В приемном покое для больных с легочной инфекцией организовано несколько смотровых, в которых будут распределяться больные по тяжести заболевания. А в ближайшее время мы готовы будем принимать больных c новой коронавирусной инфекцией. После осмотра и КТ-исследования тяжелые будут направляться в первое отделение, пациенты с заболеванием легкой и средней тяжести – во второе отделение», - рассказал Михаил Вербитский.

На компьютерном томографе делаются снимки. Пневмония, вызываемая covid-инфекцией, имеет особенность, поясняет врач, легкие становятся похожи на матовое стекло.

В ОКБ№3 разграничены чистые и грязные зоны и устроены таким образом, при котором исключается их пересечение.

«Все больничные койки оснащены доступом к кислороду. Во всех палатах установлен ультрафиолет, который не влияет на зрение. Он круглосуточно воздействует на возбудителей заболевания и будет с ними бороться. При данном заболевании нежелателен контакт больных и прогулки по коридору. Поэтому больные получают пищу в палате. Туалет и душ тоже здесь», - объясняет Михаил Григорьевич.

Кислород подведен к каждой койке. В каждой палате установлен пульсоксиметр – электронный прибор для определения состояния больного. Если у пациента происходит снижение кислорода, больной ощущает дискомфорт при дыхании, то возможны ингаляции увлаженным кислородом. Если и это не помогает, то больной переводится в реанимацию.

«Мы полностью готовы принять больных с COVID-19. Для этого отделение снабжено всем необходимым оборудованием, следящей аппаратурой и штатом врачей. В каждой палате есть аппарат искусственной вентиляции легких экспертного класса, аппарат слежения за состоянием больных с полным набором функций до прямого изменения артериального давления, консолями для подачи сжатого воздуха, кислорода, инфузионные насосы и функциональная кровать для профилактики тромбов и пролежней», - рассказал заведующий отделением реанимацией и интенсивной терапии ОКБ №3 Антон Юлин.

Гуманитарную помощь с радостью приняли не только медики, работающие в больницах, но и бригады на станциях скорой помощи. По инструкции существует три вида вызова для использования средств индивидуальной защиты: первый – ОРВИ, при котором используются минимальные средства защиты; посерьезнее – противочумный халат, когда есть упоминание, что больной был контактен с коронавирусным больным либо подозрение на пневмонию; а если поступает вызов, что там подтвержденный коронавирусный больной, то надевается тяжелая защитная одежда: комбинезон, две пары перчаток, бахилы, маска – все по полной экипировке. Если бригада выйдет на случай, где есть коронавирусный больной, то он будет маршрутизирован на госпитальные базы в соответствии с инструкцией. После того, как машины будут обработаны, все средства индивидуальной защиты собираются в емкости и мешки класса В и уничтожаются. А также в машине всегда имеется один дополнительный комплект про запас.

«Наши бригады первыми сталкиваются с больными или подозрительными на коронавирусную инфекцию. Поэтому это не просто слова, что наши врачи находятся на передовой. Среди врачей случаев заражения не было», - подчеркнул главврач скорой медицинской помощи г. Челябинска  Александр Васильев.

По данным регионального минздрава, первая партия гуманитарного груза РМК уже распределена между медицинскими учреждениями Челябинской области. Вторая – на подходе. Всего свыше 150 медицинских учреждений Южного Урала пополнят запасы средств индивидуальной защиты благодаря РМК.

«Распространение коронавируса набирает обороты. Поэтому мы считаем своей задачей минимизировать последствия, а это напрямую зависит от защищенности врачей. Такая гуманитарная помощь - это дополнительная возможность не только сказать, но и доказать на деле, что мы уважаем и ценим труд врачей и всех тех людей, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, - подчеркнул директор обособленного подразделения РМК в Челябинске Анатолий Еремин: - Помощь от Русской медной компании начала поступать в Челябинскую область 4 апреля. В общей сложности больницы региона получат около 4,5 млн медицинских масок, 500 тысяч перчаток, 45 тысяч респираторов, защитных очков и другие изделия».

Общий объем гуманитарного груза РМК для Челябинской и Свердловской областей – около тысячи кубических метров, вес – свыше 100 тонн. В его составе одноразовые маски и маски повышенной защиты, лицевые щитки, медицинские очки, костюмы, антисептики и бесконтактные термо­метры - более 10,6 млн единиц изделий на сумму около 5 млн долларов США. Средства на приобретение и доставку товаров первой необходимости выделил пр­едседатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин.

Груз предназначен для Свердловской и Челябинской областей. Они получат одинаковое количество изделий. Их распределением занимаются региональные правительства.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Коронавирус
Федерация
Вчера, 19:47
За сутки в России подтверждено 4070 случаев коронавируса, в УрФО- 67
Общество
Вчера, 17:45
Больницы Челябинской области получают помощь от организаций и неравнодушных южноуральцев
Общество
Вчера, 15:14
Алексей Текслер разъяснил механизм самоизоляции для прилетающих из Москвы и Питера
Общество
Вчера, 14:59
Челябинские полицейские переходят на жесткие меры борьбы с нарушителями режима самоизоляции
Вчера, 14:59
Челябинские полицейские переходят на жесткие меры борьбы с нарушителями режима самоизоляции
Вчера, 14:34
В субботу спецборт доставит в Екатеринбург южноуральцев, застрявших в Таиланде
Вчера, 14:03
Челябинцы из дома на Ереванской поблагодарили пожарных за спасение
Вчера, 14:00
В Магнитогорске стартовала краеведческая онлайн-викторина
Вчера, 12:55
Челябинские охотники останутся без добычи дольше обычного
Вчера, 12:38
Текслер вышел с самоизоляции, а его пресс-секретарь исцелился
Вчера, 12:20
Текслер продлил карантин в Челябинской области до 30 апреля
Вчера, 12:09
Почте России в Челябинской области требуются водители, курьеры и почтальоны
Вчера, 11:01
В Челябинской области еще четыре случая заболевания коронавирусом
Вчера, 10:54
Проведение Парада Победы и праздничных мероприятий перенесут на более поздний срок
Общество
Вчера, 14:59
Челябинские полицейские переходят на жесткие меры борьбы с нарушителями режима самоизоляции
Политика
Вчера, 14:32
Текслер: Все планы по поддержке ветеранов будут выполнены в полном объеме
Новости
Вчера, 22:39
Общество
Текслер: Подготовка к летнему оздоровительному сезону идет в соответствии с графиком
Вчера, 16:43
Экономика
ЧЦЗ увеличивает инвестиции в модернизацию производства
Вчера, 16:24
Происшествия
В отношении чиновников минздрава Челябинской области возбуждено уголовное дело
Вчера, 15:40
Экономика
ВТБ запускает международные переводы с карты на карту 
Вчера, 15:25
Общество
ММК организовал пошив многоразовых масок для своих сотрудников
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Материалы рубрики
Вчера, 22:39
Общество
Текслер: Подготовка к летнему оздоровительному сезону идет в соответствии с графиком
Вчера, 15:25
Общество
ММК организовал пошив многоразовых масок для своих сотрудников
Вчера, 14:34
Общество
В субботу спецборт доставит в Екатеринбург южноуральцев, застрявших в Таиланде
Вчера, 14:03
Общество
Челябинцы из дома на Ереванской поблагодарили пожарных за спасение
Вчера, 14:00
Общество
В Магнитогорске стартовала краеведческая онлайн-викторина
Теги
РМК
коронавирус
Министерство здравоохранения Челябинской области
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика