В Центральном районе Челябинска появится еще один «сухой» фонтан (первый был смонтирован в сквере на улице Тернопольской напротив ЮУрГУ в прошлом году – гидротехническое сооружение нового типа запустили четвертого июля 2020-го).

Второй для района фонтан без бассейна (вода бьет прямо из земли и в нее же уходит) установят в сквере на улице Академика Королева, где на прошлой неделе подрядная организация начала второй этап благоустройства (уже практически готовы покрытия для монтажа детских спортивных объектов).

Об этом сегодня, второго августа, на аппаратном совещании в администрации Челябинска сообщил глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

«Завтра планируем разместить закупку на устройство «сухого» фонтана в сквере на Академика Королева (первая очередь, участок от Университетской набережной до Братьев Кашириных»), - рассказал Виктор Ереклинцев.

Как районный глава сообщил агентству «Урал-пресс-информ», первоначальная цена контракта составляет 8,7 миллиона рублей. Не исключено, что по итогам аукциона она будет снижена.

«Срок окончания работ – первое октября, но это с учетом всех нюансов по приемке объекта. Запустим фонтан, конечно, раньше», - заверил Виктор Ереклинцев.

Также он напомнил, что в настоящее время в Центральном районе Челябинска работает пять фонтанов: в сквере на Тернопольской («сухой»), на Кировке, в парке имени Гагарина, в сквере имени Андреевского и у офиса «Союзпищепрома» (Мелькомбинат).

Есть в Центральном районе и два неработающих фонтана: в сквере у «Киномакса» и во дворе по проспекту Ленина (по словам Виктора Ереклинцева, судьба фонтана во дворе зависит от управляющей компании и жителей; фонтан рядом с кинотеатром, заброшенный более десяти лет назад, может быть реанимирован - этим вопросом займутся в районной администрации: главное - чтобы коммуникации были в порядке).

Что касается «сухих» фонтанов Челябинска в целом, то первый был установлен и запущен в работу в парке имени Терешковой Тракторозаводского района (начало июня 2020-го). Гидротехническое сооружения без привычной чаши для воды сразу пришлось горожанам, особенно маленьким, по душе. Фонтан без бассейна на Тернопольской также стал местом притяжения челябинцев всех возрастов.