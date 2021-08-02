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В Центральном районе Челябинска появится еще один «сухой» фонтан

В Центральном районе Челябинска появится еще один «сухой» фонтан (первый был смонтирован в сквере на улице Тернопольской напротив ЮУрГУ в прошлом году – гидротехническое сооружение нового типа запустили четвертого июля 2020-го).

Второй для района фонтан без бассейна (вода бьет прямо из земли и в нее же уходит) установят в сквере на улице Академика Королева, где на прошлой неделе подрядная организация начала второй этап благоустройства (уже практически готовы покрытия для монтажа детских спортивных объектов).

Об этом сегодня, второго августа, на аппаратном совещании в администрации Челябинска сообщил глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

«Завтра планируем разместить закупку на устройство «сухого» фонтана в сквере на Академика Королева (первая очередь, участок от Университетской набережной до Братьев Кашириных»), - рассказал Виктор Ереклинцев.

Как районный глава сообщил агентству «Урал-пресс-информ», первоначальная цена контракта составляет 8,7 миллиона рублей. Не исключено, что по итогам аукциона она будет снижена.

«Срок окончания работ – первое октября, но это с учетом всех нюансов по приемке объекта. Запустим фонтан, конечно, раньше», - заверил Виктор Ереклинцев.

Также он напомнил, что в настоящее время в Центральном районе Челябинска работает пять фонтанов: в сквере на Тернопольской («сухой»), на Кировке, в парке имени Гагарина, в сквере имени Андреевского и у офиса «Союзпищепрома» (Мелькомбинат).

Есть в Центральном районе и два неработающих фонтана: в сквере у «Киномакса» и во дворе по проспекту Ленина (по словам Виктора Ереклинцева, судьба фонтана во дворе зависит от управляющей компании и жителей; фонтан рядом с кинотеатром, заброшенный более десяти лет назад, может быть реанимирован - этим вопросом займутся в районной администрации: главное - чтобы коммуникации были в порядке).

Что касается «сухих» фонтанов Челябинска в целом, то первый был установлен и запущен в работу в парке имени Терешковой Тракторозаводского района (начало июня 2020-го). Гидротехническое сооружения без привычной чаши для воды сразу пришлось горожанам, особенно маленьким, по душе. Фонтан без бассейна на Тернопольской также стал местом притяжения челябинцев всех возрастов.

Автор: Евгения Александрова
Виктор Ереклинцев
Челябинск
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Челябинское УФАС проверит жалобу о закупке 40 автобусов

29.07.2021 17:26

Команда вежливых людей приглашает южноуральцев вступить в ряды резервистов

29.07.2021 17:09

Челябинские тигры обзавелись новыми игрушками

29.07.2021 17:00

В Челябинске построят новый мост через Миасс, мнения горожан разделились

29.07.2021 16:40

Анонсы событий и мероприятий на 30 июля

29.07.2021 16:38

Спортивные власти Челябинска готовы обсудить места для будущего теннисного корта

29.07.2021 16:34

УФАС: В Челябинской области цены на хлеб ниже, чем в УФО

29.07.2021 16:28

В Челябинске начался фестиваль камнерезного и декоративно-прикладного творчества

29.07.2021 16:10

Автомобилисты Златоуста жалуются на пробки, власти просят набраться терпения

29.07.2021 15:54

В Еткуле отправили в колонию жителя ХМАО-Югра за смертельное ДТП

29.07.2021 15:47

«Я счастлив»: с нарколога Власова, которого обвиняли в смерти пациента, сняты все обвинения

29.07.2021 15:46

В Публичной библиотеке Челябинска прочитали «Зверрррскую лекцию»