В Центральном районе Челябинска скоро откроют еще один бесплатный общественный туалет

В Центральном районе Челябинска уже в конце следующей недели откроют бесплатный общественный туалет, который установили, как и было обещано главой района Виктором Ереклинцевым, на пересечении улицы Володарского с проспектом Ленина (в скверике рядом с педуниверситетом).

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, туалет мало того что бесплатный, так еще и антивандальный (и плюс ко всему – красивый). Напомним, в Центральном районе уже есть общественный туалет – он находится на Алом поле, где был установлен в 2020-м году (рядом с «утюгом», в котором временно размещается храм Александра Невского, закрытый на реконструкцию).

Дизайн внешнего вида разработали специалисты из комитета архитектуры. Помещение отапливается, в холодный период будет также подогреваться вода, вентиляция включается автоматически при открывании дверей. Также здесь есть электросушилка и откидной пеленальный столик.