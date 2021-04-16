Мелочь, а приятно: в Центральном районе Челябинска появится второй бесплатный общественный туалет

В Центральном районе Челябинска в 2021 году появится второй бесплатный общественный туалет.

Этой новостью горожан порадовал районный глава Виктор Ереклинцев, назвав предстоящее событие приятной мелочью, из которых состоит наша повседневная жизнь.

«Как говорят сейчас урбанисты и архитекторы: внимание - мелочам. И абсолютно правильно говорят. Как выразился один из журналистов, мы продолжаем массовую туалетизацию района», - пошутил Виктор Ереклинцев.

По его словам, второй бесплатный туалет должен появиться в скверике у педуниверситета, на пересечении Володарского и проспекта Ленина (первый был установлен в прошлом году на Алом поле, рядом с «утюгом», где временно размещается храм Александра Невского, закрытый на реконструкцию, – в бесплатном общественном две просторные кабинки, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, играет музыка, установлены раковины для мытья рук).