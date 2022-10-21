В Чебаркуле возведут мемориал погибшим в СВО российским воинам

В Чебаркуле (Челябинская область) возведут мемориал погибшим в специальной военной операции российским воинам.

Сегодня, 21-го октября, в муниципалитете состоялось выездное совещание по данной теме с участием заместителя главы Чебаркуля Натальей Поповой.

Инициатором установки мемориального комплекса в память о героях СВО, отдавших жизни за освобождение Донбасса от нацистов, стал депутат челябинской городской думы от партии «Справедливая Россия – За Правду» Владимир Корнев, который приехал в Чебаркуль для обсуждения идеи с местной властью. Также в совещании приняли участие брат погибшего в спецоперации танкиста Константина Глушкова Алексей Глушков – ветеран боевых действий, скульпторы Анна Шарикова и Александр Подгорнов, помощник-волонтер Артем Денисов и представитель Центрального военного округа.

«Сначала состоялась встреча в администрации Чебаркуля, потом – выезд в военный городок ДОС (домов офицерского состава), в котором также принял участие архитектор Чебаркуля Сергей Шацкий. Посмотрели все варианты, все места для строительства памятника погибшим в СВО воинам, работа продолжается», - рассказал Владимир Корнев.

Сначала речь шла об установке монумента на Аллее Героев, сейчас также рассматривается территория строящегося в Чебаркуле парка. По словам челябинского депутата-справедливоросса, большой мемориал в память обо всех российских воинах, погибших при выполнении задач специальной военной операции, скорее всего, будет установлен на входе в новый городской парк.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», идею возведения памятника погибшим в СВО россиянам поддержали не только власти Чебаркуля, но и минобороны РФ, и правительство Челябинской области, и депутаты городской думы Челябинска, и силовики, и военная комендатура.

Желающие внести вклад в создание и установку монумента могут сделать это, переведя посильную сумму на счет Любови Глушковой (реквизиты указаны на странице Владимира Корнева в ВКонтакте).