В Чебаркульском районе продолжают ремонт автодороги Кундравы – Варламово

В 2023 году в Чебаркульском районе (Челябинская область) отремонтируют участок автодороги Кундравы – Варламово протяженностью 5,9 километра. Первые девять километров этой дороги были уже отремонтированы в прошлом году, сообщает миндортранса региона.

Все работы проходят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На данном объекте дорожники применяют технологию ресайклирования.

«Метод ресайклинга позволяет производить дорожный ремонт с использованием старого покрытия как компонента нового, - пояснил заместитель директора по строительству кампании «УралДорСтрой» Никита Иноземцев. - Специальные машины (ресайклеры) измельчают старое покрытие, смешивают его с укрепляющими добавками и стабилизаторами, которые улучшают качество дорожного основания».

Сейчас рабочие укладывают нижний слой покрытия, укрепляют обочины и производят устройство водоотводных лотков.

ДЛЯ СПРАВКИ

Всего в 2023 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано 243 километра автомобильных дорог региона. Работы запланированы на 39 участках дорог регионального значения, на семи улицах в Магнитогорске и 12 в Челябинск. В том числе в нормативное состояние планируется привести девять путепроводов.