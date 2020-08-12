В ЧелГУ открылся институт образования и практической психологии

В Челябинском государственном университете открылся новый институт - образования и практической психологии.

Институт отделился от факультета психологии и педагогики и включил в себя направления в области педагогики, клинической и специальной психологии, дефектологии и инклюзии. Исполняющим обязанности директора назначена кандидат педагогических наук, доцент Ирина Трушина.

Действующий факультет психологии и педагогики с его научно-образовательным потенциалом под руководством кандидата психологических наук, доцента Евгении Евстафеевой сосредоточится на развитии фундаментальной и прикладной психологии (юридической, организационной, семейной, психологии девиантного поведения и служебной деятельности и пр.).

Психолого-педагогическую подготовку ЧелГУ ведет с 1978 года. При этом психологи и педагоги долгое время обучались отдельно, и лишь в 2002 году объединились в институт психологии и педагогики (сегодня это факультет психологии и педагогики). Тогда это было продиктовано требованием времени и условиями рынка образовательных услуг. Однако сейчас тренд укрупнения сходит на нет, образование становится максимально направленным.

Кроме того, за годы работы они накопили достаточный потенциал для того, чтобы действовать самостоятельно. Поэтому коллектив факультета принял решение разделиться и был поддержан подавляющим числом голосов членов учёного совета университета.

Для сегодняшних студентов, психологов и педагогов, ничего не изменится. Они продолжат обучение на своих образовательных программах под руководством тех же преподавателей и получат диплом ЧелГУ. Абитуриенты же будут зачисляться в то подразделение, которому принадлежит выбранная ими программа.