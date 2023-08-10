Сегодня, 10 августа, в Челябинск прибыл мобильный туристско-информационный центр Москвы. Южноуральцам расскажут, как лучше организовать отдых в столице и получить максимум впечатлений.

Как сообщает пресс-служба Комитета по туризму Москвы, сотрудники туристско-информационного центра помогут спланировать путешествие в Москву и расскажут о достопримечательностях столицы. Все желающие смогут получить брошюры с полезной для туриста информацией о Москве, карты с маршрутами, выпущенные в рамках «Молодежного гида», а также узнать о предложениях, которые подготовила столица для гостей этим летом.

Например, южноуральцы могут воспользоваться программой для семей с детьми «Играй в Москву», которая уже включает пять маршрутов по столице, состоящих из различных достопримечательностей и интерактивных заданий.

Кроме того, в мобильном инфоцентре можно будет познакомиться с удобными функциями туристического сервиса RUSSPASS, который поможет выстроить нужный маршрут, купить билеты, забронировать жилье, экскурсии и даже столик в ресторане.

Передвижной инфоцентр Москвы будет работать на улице Кирова рядом с памятником А.С. Пушкину с 10 по 13 августа с 10 до 20 часов.

ДЛЯ СПРАВКИ

Мобильные туристско-информационные центры Москвы стали новым форматом развития комфортной городской среды и важной частью инфраструктуры для туристов. Сегодня создано уже пять мобильных инфоцентров, которые работают в Москве во время проведения крупных фестивалей и праздников, а также путешествуют по регионам России, чтобы познакомить их жителей с возможностями для отдыха в столице.