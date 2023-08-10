10.08.2023
Творческие мастерские #РыжийФест в Челябинской области
10.08.2023
В челябинском роддоме открылась новая «семейная» палата
10.08.2023
До Таганая добрались прожорливые богомолы
10.08.2023
Сохранность имущества на пляжах Челябинска обеспечивают камеры
10.08.2023
В Челябинске наступит ночь заводов
09.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на 10 августа (18+)
В Челябинск прибыл мобильный туристско-информационный центр Москвы
Южноуральцам подскажут, как лучше организовать свой отдых в столице
Текслер: Красноармейский район развивается, но динамику нужно ускорять
09.08.2023
Челябинская область, имея рекордно низкий уровень безработицы, решает проблему дефицита кадров
08.08.2023
В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж
07.08.2023
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023
Челябинская область получит федеральные средства на развитие инфраструктуры детского отдыха
07.08.2023