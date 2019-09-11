В Челябинск приедут руководители чрезвычайных ведомств стран ШОС

Челябинске состоится седьмая встреча руководителей территориальных органов по чрезвычайным ситуациям приграничных районов государств-членов ШОС.

Масштабное международное мероприятие будет проходить в Челябинске с 18 по 20 сентября. В нем примут участие делегации Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, России, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также представители Секретариата ШОС.

«В ходе мероприятия планируется рассмотреть актуальные темы сотрудничества в области предупреждения и ликвидации трансграничных чрезвычайных ситуаций, обменяться опытом реагирования на стихийные бедствия и аварии в сопредельных регионах, обсудить различные вопросы многостороннего взаимодействия на региональном и приграничном уровнях. По итогам планируется подписать протокол», - сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

В рамках программы встречи предусматривается ознакомление с деятельностью Главного управления МЧС России по Челябинской области и его структурных подразделений, осмотр аэромобильной группировки, передвижного пункта управления спасательных формирований МЧС России и новейших образцов пожарно-спасательной техники и вооружения.