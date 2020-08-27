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В Челябинск пришла первая партия вакцины от гриппа

Общество
Сегодня, 16:05
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В медицинские организации Челябинска поступила первая партия вакцины от гриппа: детская «Совигрипп» и взрослая «Совигрипп» и «Флю-М». Вакцинация- 2020 стартовала.

На первом этапе столица Южного Урала получилп 74 903 дозы детской вакцины и 106 660 доз взрослой. Планируется, что в 2020 году в наш город поступит более 500 тысяч доз вакцин. Это позволит привить не менее 60% от численности населения.

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, иммунизация против гриппа осуществляется бесплатно за счет средств федерального бюджета населению групп риска: дети в возрасте с 6 месяцев, работники медицинских, образовательных, транспортных и коммунальных организаций. 

Также бесплатного прививаются призывники, студенты, беременные женщины, лица старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями.

«По всей России вакцинальная кампания начинается несколько раньше, чем в прошлые годы, из-за ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией. Прогнозируется возможная повторная волна, которая может совпасть с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Прививаться нужно обязательно, потому что грипп - это тяжелое инфекционное заболевание, которое опасно своими осложнениями. А самое главное: грипп может наслоиться на коронавирусную инфекцию, что вдвойне опасно», - рассказала заведующая эпидемиологическим отделом ГКБ №1 Наталья Уральшина.

Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства и в медицинском кабинете образовательной организации. Юным челябинцам прививку поставят в образовательных учреждениях при наличии согласия от родителей.

 

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