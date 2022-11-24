В Челябинске 27-й автобус скоро начнет довозить пассажиров до вокзала

В Челябинске с первого декабря автобус 27-го маршрута, следующий из поселка Фатеевка, будет заезжать на пригородный вокзал.

Других изменений в работе данного маршрута не произойдет, отмечает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».

Время выхода на линию первого автобуса из Фатеевки - в 6.50 (ежедневно), от пригородного вокзала – в 7.39.

Время последнего рейса из поселка Фатеевка - 20:06 (ежедневно), от пригородного вокзала – в 20.55.