24.11.2022
В Челябинске 27-й автобус скоро начнет довозить пассажиров до вокзала
24.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на 25 ноября (18+)
24.11.2022
Наталья Котова посетила обновленный «Метар-спорт»
24.11.2022
Сбербанк в 2022 году рассчитывает выдать ипотеки на 2,45 триллиона рублей
24.11.2022
Снеговики-добряки начинают свою работу
24.11.2022
МТС переходит на собственную технологическую платформу The Platform
В Челябинске 27-й автобус скоро начнет довозить пассажиров до вокзала
По-новому маршрут будет работать с первого декабря
23.11.2022
В Челябинске автобус №51 будет ходить по-новому
27.10.2022
В Челябинске на муниципальном маршруте выявили нелегальных перевозчиков
13.10.2022
К челябинцам возвращается 48-й автобус
09.10.2022
В Челябинске 492-й автобусный маршрут будет работать по регулируемому тарифу и круглый год
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
22.11.2022
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022