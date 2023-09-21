21.09.2023
В Челябинске аварийный дом по улице Савина могут расселить уже в 2024 году
21.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 22 сентября (18+)
21.09.2023
В Бакале ненадлежащая работа системы водоотведения привела к возбуждению уголовного дела о мошенничестве
21.09.2023
По факту падения челябинской школьницы в колодец возбуждено уголовное дело
21.09.2023
В Челябинске расселили девятый аварийный дом – на Кронштадтской
21.09.2023
Почти 60 тысяч южноуральцев могут получить налоговые уведомления на Госуслугах
В Челябинске аварийный дом по улице Савина могут расселить уже в 2024 году
21.09.2023
В Челябинске расселили девятый аварийный дом – на Кронштадтской
04.09.2023
На южной стене дома по улице Мира в Челябинске проведут аварийно-восстановительные работы
25.08.2023
Верхнеуфалейским домом-развалиной заинтересовались следователи СК
10.08.2023
Петр Решетников лично проверил состояние кыштымской развалюхи на улице Ичевой
Челябинские врачи спасли малыша с гигантскими внутренними органами
20.09.2023
В многоэтажке в Балашихе произошел взрыв газа (новость дополняется)
20.09.2023
Школьники из 18 регионов защитят свои экологические проекты в промышленном Челябинске
19.09.2023
Сегодня ученики приступили к занятиям в долгожданной школе в «Вишневой горке»
19.09.2023
Во вторник ожидаются сильные магнитные бури
18.09.2023