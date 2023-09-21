В Челябинске аварийный дом по улице Савина могут расселить уже в 2024 году

Аварийный дом по улице Савина, 8 в Тракторозаводском районе Челябинска могут расселить в 2024 году.

Об этом собственникам сообщила мэр Наталья Котова – на состоявшемся сегодня, 21 сентября, личном приеме.

В пресс-службе городской администрации пояснили, что в настоящий момент в первоочередном списке на расселение и снос дом находится на шестой позиции. Благодаря поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера он включен в заявку на выделение в 2024 году финансирования в рамках региональной программы.

В мэрии напомнили, что дом 1932 года постройки признан аварийным и подлежащим сносу в январе 2022-го. Все мероприятия планировалось осуществить в 2035 году. В июне текущего года комиссия по ЧС приняла решение о расселении этого дома в первоочередном порядке. Срок сократился до 2028 года, и встал вопрос о необходимости проведения ремонта перекрытий первого этажа в связи с наличием угрозы жизни жильцов.

«По причине существенного сокращения срока расселения данного дома проведение капитального ремонта признано нецелесообразным, с чем также согласились и собственники жилых помещений. Для безопасности жильцам первого этажа необходимо переехать из дома до момента расселения, при желании - в маневренный фонд. Эта возможность предоставлена всем собственникам квартир в доме», - пояснили в администрации Челябинска.

В мэрии рассказали, что расселению в доме №8 по улице Савина подлежат 92 жилых помещения общей площадью 3086,3 квадратных метра.