17.06.2023
Челябинцам из аварийного дома на Савина в очередной раз предложили маневренные квартиры
17.06.2023
У набережной челябинского озера Смолино появилось сердце
17.06.2023
Водонапорную башню Златоуста рекомендовали включить в госреестр объектов культурного наследия
17.06.2023
Инженер из Златоуста перевел лжеброкерам почти 15 миллионов рублей
16.06.2023
В центре Челябинска началась очистка Миасса
16.06.2023
Участник Великой Отечественной войны из Челябинска отметил вековой юбилей
Челябинцам из аварийного дома на Савина в очередной раз предложили маневренные квартиры
09.06.2023
Многодетной семье из аварийного дома Наталья Котова предложила коммерческий найм муниципального жилья
07.06.2023
Аварийные «квадраты» в Челябинске могут значительно сократиться с помощью застройщиков
05.06.2023
Квартирный вопрос многодетной челябинской семьи из аварийного дома рассмотрит суд
26.05.2023
Мэрия Челябинска: «Жителям аварийного дома на Батумской было предложено маневренное жилье»
В Челябинской области откроют кампус «Школы 21» от Сбера
16.06.2023
Текслер - об итогах второго дня ПМЭФ: Этот день был насыщен и очень важен для региона
16.06.2023
Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса
16.06.2023
ПО «Маяк»: обыкновенное чудо длиною в три четверти века
15.06.2023
Челябинская область получит беспрецедентные меры поддержки на развитие туризма
15.06.2023