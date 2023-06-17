Челябинцам из аварийного дома на Савина в очередной раз предложили маневренные квартиры

Челябинцев из аварийного дома на улице Савина, 8 в Тракторозаводском районе в очередной раз уведомили о возможности переехать в маневренный фонд.

Сегодня, 17 июня, специалисты комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска в четвертый раз проконсультировали жителей дома, вручили 25 уведомлений о возможности переезда в маневренные квартиры, где с комфортом можно дождаться фактического расселения.

«Но, несмотря на то, что жильцы жалуются на условия проживания в аварийном доме, покидать квартиры они отказались», - отметили в мэрии.

В администрации Челябинска также напомнили, что восьмого июня городская комиссия приняла решение о необходимости первоочередного расселения жильцов дома №8 по улице Савина.

Напомним, в январе прошлого года сообщалось об обращении прокуратуры в суд с требованием к администрации и КУИЗО Челябинска провести обследование дома для признания его аварийным.

В ходе рассмотрения искового заявления по инициативе ответчика специализированная организация подготовила заключение, на основании которого муниципальная комиссия приняла решение о признании дома аварийным и подлежащим сносу, сообщала в январе 2022-го пресс-служба прокуратуры Челябинской области.