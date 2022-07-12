В Челябинске автобусы 136 и 136К изменили маршрут движения

В Челябинске автобусы 136 и 136К «Белый хутор – железнодорожный вокзал» с 11-го июля изменили маршрут движения.

Автобус 136К теперь следует от «Белого хутора» по следующим улицам: Лазурная, Просторная, Изумрудная, автодорога Шершни - Западный, Лыжных Батальонов, Худякова, Доватора, Разина - до вокзала.

Автобус будет ходить каждые 15-30 минут ежедневно.

Первый рейс от «Белого хутора» - в 6:00 ежедневно.

От железнодорожного вокзала - в 7:00 ежедневно.

Последний рейс от «Белого хутора» - в 21:30 ежедневно.

Последний рейс от железнодорожного вокзала - в 22:30 ежедневно.

Актуальное расписание размещено на сайте городского транспорта.

Для поездок до ЮУрГУ можно совершить пересадку по транспортной карте на автобусы №2 и №16.

Автобус №136 с этого понедельника следует только по улицам: Лазурная, Просторная, Изумрудная, автодорога Шершни - Западный, Лыжных Батальонов, Гостевая, Северная, Братьев Кашириных, Кирова, Труда, Цвиллинга, проспект Ленина, Свободы до Железнодорожного вокзала (не пойдет по Худякова).

Сокращение длины маршрута позволит пускать автобусы чаще, отмечает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».