В Челябинске благоукрасили территорию около храма редкими растениями

В Челябинске священнослужители и прихожане высадили декоративные растения, в том числе редкую черевишню и крупноплодную малину, на территории около храма святителя Луки Крымского в Металлургическом районе, сообщает Челябинская епархия.

«Мы продолжаем благоукрашать наш храм и надеемся, что с Божией помощью со временем вокруг него будет прекрасный сад», - отметил настоятель храма иерей Андрей Ковшевный.

В будущем саду уже появились шаровидные ивы, гортензии, хвойные деревья, различные цветы, в том числе редких, уникальных сортов. Большая коллекция растений собрана совместными усилиями служителей и прихожан храма. Благотворительную помощь в озеленении также оказал челябинский питомник декоративных растений «Аннушка».

Отдельный участок отведен под плодовый сад. «Наши прихожане – в основном городские жители, и не у всех есть свои сады. Мы посадили здесь фруктовые деревья, чтобы люди могли брать что-то из плодов для себя», – поясняет отец Андрей. Здесь высажены яблони, груша, вишня, есть и диковинки – черевишня и крупноплодная малина.

Храм во имя святителя Луки Крымского в городе Челябинске расположен на территории городской больницы № 6 в Металлургическом районе. Его строительство велось с 2015 года. Проект выполнен в старорусском псковском стиле. В августе 2021 года храм увенчал купол с крестом. В январе 2023 года колокольню храма украсили семь звонких колоколов. Сейчас идет благоустройство прихрамовой территории.

Святителя Луку (Войно-Ясенецкого) называют Крымским по последней его кафедре. До этого он сподобился служить в Красноярске, Тамбове, Ташкенте. Несмотря на гонения, помогал страждущим. Владыка совмещал архипастырское служение и занятия научной медициной – разрабатывал основы лечения хирургических инфекций при отсутствии антибиотиков. Святитель Лука помогал исцелиться безнадёжным больным.