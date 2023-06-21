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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Кыштымском городском округе (Челябинская область) с июля 2023 года повысится стоимость проезда
21.06.2023

Вслед за Челябинском стоимость проезда в общественном транспорте повышают в Кыштыме
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В городе Троицк (Челябинская область) утверждены границы зон охраны комплекса Уйского собора по у
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21.06.2023

В Челябинске благоукрасили территорию около храма редкими растениями
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.06.2023

В Челябинске отремонтируют улицу Тимирязева
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.06.2023

В Челябинске ко дню рождения города откроют Центр активного долголетия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.06.2023

Первый контейнерный поезд в Саудовскую Аравию отправился с ЮУЖД по коридору «Север - Юг»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.06.2023

Минпромторг зарегистрировал первый технопарк в Челябинской области
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Фото: Челябинская епархия

В Челябинске благоукрасили территорию около храма редкими растениями

В Челябинске священнослужители и прихожане высадили декоративные растения, в том числе редкую черевишню и крупноплодную малину, на территории около храма святителя Луки Крымского в Металлургическом районе, сообщает Челябинская епархия.

«Мы продолжаем благоукрашать наш храм и надеемся, что с Божией помощью со временем вокруг него будет прекрасный сад», - отметил настоятель храма иерей Андрей Ковшевный.

В будущем саду уже появились шаровидные ивы, гортензии, хвойные деревья, различные цветы, в том числе редких, уникальных сортов. Большая коллекция растений собрана совместными усилиями служителей и прихожан храма. Благотворительную помощь в озеленении также оказал челябинский питомник декоративных растений «Аннушка».

Отдельный участок отведен под плодовый сад. «Наши прихожане – в основном городские жители, и не у всех есть свои сады. Мы посадили здесь фруктовые деревья, чтобы люди могли брать что-то из плодов для себя», – поясняет отец Андрей. Здесь высажены яблони, груша, вишня, есть и диковинки – черевишня и крупноплодная малина.

Храм во имя святителя Луки Крымского в городе Челябинске расположен на территории городской больницы № 6 в Металлургическом районе. Его строительство велось с 2015 года. Проект выполнен в старорусском псковском стиле. В августе 2021 года храм увенчал купол с крестом. В январе 2023 года колокольню храма украсили семь звонких колоколов. Сейчас идет благоустройство прихрамовой территории.

Святителя Луку (Войно-Ясенецкого) называют Крымским по последней его кафедре. До этого он сподобился служить в Красноярске, Тамбове, Ташкенте. Несмотря на гонения, помогал страждущим. Владыка совмещал архипастырское служение и занятия научной медициной – разрабатывал основы лечения хирургических инфекций при отсутствии антибиотиков. Святитель Лука помогал исцелиться безнадёжным больным.

Челябинская епархия Русской Православной Церкви
Храм святителя Луки Крымского
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В городе Троицк (Челябинская область) утверждены границы зон охраны комплекса Уйского собора по у
21.06.2023

Уникальный Троицкий собор обрел защитные границы
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21.06.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В среду, 21 июня, в 17 часов 57 минут по московскому времени (в 19 часов 57 минут по местному) на
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21.06.2023 10:25

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21.06.2023 10:09

В Челябинске ко дню рождения города откроют Центр активного долголетия

21.06.2023 09:52

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В выходные в Челябинской области – дожди, в воскресенье жара начнет спадать

16.06.2023 19:46

Челябинская область активно развивает агломерационные связи

16.06.2023 18:14

В Челябинской области откроют кампус «Школы 21» от Сбера

16.06.2023 18:07

В центре Челябинска началась очистка Миасса

16.06.2023 17:59

В Челябинской области электронные сертификаты станут доступны для льготников

16.06.2023 17:46

Участник Великой Отечественной войны из Челябинска отметил вековой юбилей

16.06.2023 17:03

Челябинская область и Санкт-Петербург намерены укреплять сотрудничество

16.06.2023 16:50

Турецкий делегат ПМЭФ рассказал, как его страна справилась с последствиями землетрясения

16.06.2023 16:17

Окай Депрем: «Участникам ПМЭФ-2023 неинтересно контрнаступление Украины»

16.06.2023 16:17

Трем медикам Челябинской области присвоены почетные звания

16.06.2023 16:12

«Большие гастроли» Озёрского театра «Наш дом» в Уссурийске

16.06.2023 15:52

Обитателей Челябинского зоопарка ждет лучшая жизнь – с помощью жителей