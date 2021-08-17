В Челябинске строящийся храм святителя Луки Крымского увенчал купол с крестом

В Челябинске строящийся храм святителя Луки Крымского на территории городской больницы №6 в Металлургическом районе увенчал купол с крестом, чин освящения которых совершил митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

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Архипастырю сослужили благочинный Северного округа южноуральской столицы протоиерей Дионисий Смирнов и настоятель храма иерей Андрей Ковшевный. Митрополит прочитал специальные молитвы, затем окропил крест и купол освящённой водой.

«Над нашим градом будет водружён ещё один крест, как символ победы, символ славы церковной. Крест – знак упования, надежды христиан. Хотелось бы пожелать, чтобы ограждало нас знамение крестное и бежало от его силы всякое зло, всякое искушение и соблазны», – подчеркнул митрополит Алексий.

Диаметр купола составляет восемь с половиной метров, высота – семь метров. Вес конструкции – четыре с половиной тонны. В считанные минуты строительный кран перенёс массивный купол на крышу храма. После этого специалисты смонтировали крест.

Как сообщает пресс-служба Челябинской епархии, верующие пели тропарь «Кресту Твоему» всё время, пока продолжались работы. Имена многих жертвователей и благотворителей нанесены с внутренней стороны на листы оцинкованного железа, которыми обшит купол.

Строительство храма в Металлургическом районе областной столицы ведётся с 2015 года. Проект выполнен в старорусском псковском стиле. Завершены основные внешние работы, внутри есть росписи. Впереди у прихода новый этап работ – благоустройство территории вокруг храма.