В Челябинске благоустройство общественных пространств набирает обороты. В числе территорий, которые будут созданы в 2022-м году по федеральной программе «Формирование современной городской среды», - новая пешеходная зона по улице Свободы, на участке от Тимирязева до Плеханова, и сквер у дворца спорта «Юность».

О том, что на основном для Советского района объекте благоустройства текущего сезона, продолжаются интенсивные работы, сообщили сегодня, 18-го апреля, в районной администрации.

В настоящее время подрядчики преображают четную сторону улицы Свободы: демонтаж старых покрытий окончен, идет подготовка к укладке тротуарной плитки.

Поделиться

Кроме того, уже уложен кабель и установлены закладные под опоры наружного освещения.

Отметим, новая пешеходная зона создается под постоянным контролем главы Советского района Владислава Макарова, его заместителя Евгения Петрова, а также депутата Андрея Бодрягина, в чей округ входит данная территория.

«Структуры независимого стройконтроля следят за соблюдением технологий производства работ и качеством строительных материалов», - сообщили в администрации Советского района.

Также в настоящее время началось активное благоустройство другого важного для Челябинска общественного пространства - в Центральном районе, а именно сквера рядом со знаковым спортивным объектом – дворцом спорта «Юность».

Как рассказал на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 18-го апреля, глава Центрального района Виктор Ереклинцев, сейчас на прилегающей к «Юности» территории, где до недавнего времени размещался автовокзал, ведется демонтаж асфальтобетонного покрытия. Кроме того, силами МБУ «ЭВИС» начат демонтаж старых опор освещения.

«Как и договаривались, все этапы и виды работ в ежедневном режиме согласовываем с руководством дворца спорта «Юность» с целью минимизировать неудобства для сотрудников и посетителей спортивного учреждения», - подчеркнул Виктор Ереклинцев.