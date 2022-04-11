Челябинцам пообещали минимум неудобств при благоустройстве сквера рядом с «Юностью»

При благоустройстве общественного пространства рядом со знаковым спортучреждением Челябинска – дворцом спорта «Юность» - подрядчик постарается доставить минимум неудобств его посетителям.

Такую задачу исполнителю муниципального контракта поставил глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

«Понятно, что на сто процентов мы этого не избежим, но, по крайней мере, будем держать данный вопрос на контроле», - подчеркнул чиновник на аппаратном совещании в администрации Челябинска в понедельник, 11-го апреля.

Виктор Ереклинцев сообщил, что уже на этой неделе подрядчик активно заходит на работы по благоустройству общественного пространства рядом с «Юностью».

«В выходные завезли первую партию материалов, складировали их на площадке. С учетом того, что дворец спорта продолжает свою деятельность достаточно активно, что в конце апреля – начале мая в «Юности» будут проходить культурно-массовые мероприятия, мы договорились с подрядчиком о поэтапном выполнении работ. На этой неделе заходим на объект со стороны Свердловского проспекта. До конца апреля парковку бывшего автовокзала не трогаем», - рассказал Виктор Ереклинцев.

Напомним, территорию рядом с челябинской «Юностью», которую в качестве одного из объектов благоустройства текущего года выбрали сами горожане, преобразят, превратив в полноценный сквер с малыми архитектурными формами и самыми разными растениями, по федеральной программе «Формирование современной городской среды».

Долгое время на первом этаже «Юности» размещался автовокзал. Теперь дворец спорта возрожден как исключительно спортивный объект. Спортшколы города переехали в «Юность» в конце декабря 2021-го года.

Благоустройство общественного пространства рядом со знаковым спортивным объектом стало возможным в том числе благодаря позиции арендатора части участка возле ДС «Юность» – предприниматель пошел навстречу муниципалитету и согласился освободить занимаемую им в то время территорию, чтобы ее смогли включить в федеральную программу «Формирование современной городской среды» и благоустроить в 2022-м году.