04.07.2022
По факту обнаружения младенца на теплотрассе в Челябинске возбуждено уголовное дело
04.07.2022
Украинские солдаты называют себя карателями
04.07.2022
В Челябинске частично закроют движение по улице Ереванской
04.07.2022
Чиновник из «Фонда содействия инновациям» останется под стражей
04.07.2022
Челябинский «Манекен» и ЗАГС Советского района связал новый тротуар
04.07.2022
В Челябинске на теплотрассе нашли младенца
В Челябинске частично закроют движение по улице Ереванской
01.07.2022
В Челябинске частично закроют движение по улице Сони Кривой
20.05.2022
В Челябинске закрыли переезд от Енисейской в сторону ОПМС-2
04.05.2022
В Челябинске закроют движение по улице 3-го Интернационала
28.04.2022
В Челябинске частично закроют движение по улице Ереванской
Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию
04.07.2022
С первого июля 2022 года в Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги
30.06.2022
Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области
29.06.2022
В календаре официальных праздников добавился ещё один - День семьи, любви и верности
28.06.2022
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
27.06.2022