В Челябинске частично закроют движение по улице Ереванской.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, автомобили не смогут передвигаться в районе дома №32 по данной улице с восьми вечера 11-го июля до восьми вечера 15-го августа.

Закрытие движение связано со строительством наружных сетей водоснабжения и водоотведения к возводимым домам, которое ведет ООО Специализированный застройщик «ФинПро».

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.