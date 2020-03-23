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В Челябинске четвертый случай коронавируса

Общество
Сегодня, 15:31
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинске выявлен четвертый человек, заболевший коронавирусом. Сейчас его анализы направлены для уточнения диагноза в новосибирский центр «Вектор».

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Как уже сообщало агентство, сегодня в Челябинске у трех жителей предварительные анализы на коронавирус дали положительный результат. Сейчас они помещены в инфекционное отделение горбольницы №8. По первым двум заболевшим результат придет сегодня, по остальным – в течение суток.

Ранее был подтвержден диагноз у жителя Миасса. По каждому больному проверяется примерно по 60 человек, контактировавших с ними.

Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
коронавирус
Челябинск
эпидемия
Ирина Гехт
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