В Челябинске четвертый случай коронавируса
Общество
Сегодня, 15:31
В Челябинске выявлен четвертый человек, заболевший коронавирусом. Сейчас его анализы направлены для уточнения диагноза в новосибирский центр «Вектор».
Об этом сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.
Как уже сообщало агентство, сегодня в Челябинске у трех жителей предварительные анализы на коронавирус дали положительный результат. Сейчас они помещены в инфекционное отделение горбольницы №8. По первым двум заболевшим результат придет сегодня, по остальным – в течение суток.
Ранее был подтвержден диагноз у жителя Миасса. По каждому больному проверяется примерно по 60 человек, контактировавших с ними.
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