16.03.2023
На ММК начинает работу межзаводская школа доменщиков
16.03.2023
В Челябинске покажут «Рассказы с Донбасса» сербской журналистки Даринки Петрович
16.03.2023
В Челябинске для маршрута №8 закупят 15 новых больших автобусов
15.03.2023
Клиенты ВТБ в Челябинской области увеличили объем налоговых платежей в четыре раза
15.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 16 марта (18+)
15.03.2023
В Челябинске состоялась конференция, посвященная православию в книжной культуре региона
В Челябинске для маршрута №8 закупят 15 новых больших автобусов
03.02.2023
В Челябинске в выходные троллейбусы №7 и 12 изменят свои маршруты
27.01.2023
В Челябинске в выходные троллейбусы №7 и 12 изменят свои маршруты
30.12.2022
Челябинцам рассказали, как городской транспорт будет работать в праздники
29.12.2022
В Челябинске с нового года продлят автобусный маршрут из ЧВВАКУШа до аэропорта
Магнитогорский «Металлург» вышел в полуфинал «Востока»
15.03.2023
В Челябинске до конца 2023 года построят пять детских садов
14.03.2023
Челябинский аэропорт закрыли из-за сильного снегопада
14.03.2023
Котова потребовала проверить все козырьки домов на наличие наледи и снега
13.03.2023
В Челябинске крыша остановки у «Космоса» просела под тяжестью снега
13.03.2023