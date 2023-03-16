В Челябинске для маршрута №8 закупят 15 новых больших автобусов

В Челябинске заключен второй долгосрочный контракт на обслуживание магистрального автобусного маршрута №8 «Мамина – Академика Королева».

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», в рамках данного контракта восьмой маршрут с первого августа 2023 года до 31 декабря 2026 года продолжит обслуживать МУП «Служба организации движения».

В текущем году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» для его обслуживания будут закуплены 15 новых больших автобусов. Новый подвижной состав должен иметь не менее 29 мест для сидения, систему «антисон», позволяющую контролировать состояние водителя, светодиодные электронные указатели маршрута с автоматической регулировкой яркости.

Подвижной состав, обслуживающий автобусный маршрут №8 в настоящее время, будет использован для усиления других маршрутов на большом классе.

Первый долгосрочный контракт сроком на три года был заключен в Челябинске для обслуживания автобусного маршрута №15 «ЧМК - Парк Гагарина».