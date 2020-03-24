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В Челябинске дом на гостевом маршруте получил нарядные корзины вместо аварийных балконов

Общество
Сегодня, 12:58

В Челябинске жилой дом на проспекте Ленина, 61 расстался с аварийными балконами.

Взамен демонтированных конструкций подрядчик, преображающий фасад здания на гостевом маршруте по договору с регоператором капремонта Челябинской области, установил декоративные корзины под кондиционеры: 24 одинарных и восемь двойных.

По проекту все выходы на балконы должны были закладываться, после чего в каждой квартире планировалось установить окна. Однако доступ для проведения данного вида работ подрядной организации предоставили не все собственники (если они все-таки дадут на это свое разрешение, региональный оператор продолжит закладывать балконы совместно с подрядчиком). Как сообщает пресс-служба регоператора капремонта, проект изначально не предполагал сохранение существующих балконных дверей.

В настоящее время работы на фасаде дома продолжаются. Подрядчик проводит мероприятия по облегчению и усилению балконов, выходящих во двор. С них уже сняты тяжелые балясины, в настоящее время изготавливается легкое железное ограждение для балконов, которое не будет утяжелять конструкцию.

Оштукатуривание фасада по всему периметру дома уже практически завершено.

Работы по капитальному ремонту фасада жилого здания на улице Ленина, 61 производились с задержкой, произошедшей из-за иска в Центральный районный суд одного из жителей дома, несогласного с работами по демонтажу балконов. Определением суда на выполнение работ по капитальному ремонту, затрагивающих элементы фасада и конструкций балконов, был наложен запрет. Впоследствии райсуд его снял.

Фото регоператора капремонта

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Теги
Капитальные ремонты
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