Уникальный дворец культуры Челябинска «расправит крылья» на этой неделе

В Челябинске на этой неделе будет закончен ремонт дома культуры «Сокол» в Металлургическом районе, стартовавший в июле текущего года и ставший возможным благодаря программе инициативного бюджетирования.

О скором завершении работ по приведению в надлежащее состояние уникального здания ДК, спроектированного по образу самолета, на аппаратном совещании в администрации Челябинска в понедельник, седьмого ноября, сообщил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

Подрядчик вел ремонт входных групп, фасада, зрительного зала и всех внутренних помещений. Кроме того, была установлена автоматическая система пожарной сигнализации, отремонтирована кровля.

Отметим, ДК «Сокол» работает в поселке Аэропорт с 1953-го года. Ранее реконструкция здания уже проводилась – в 2004-м году. Тогда в «Соколе» провели капитальный ремонт зрительного зала, фойе, учебных кабинетов, заменили инженерные сети, установили новые двери, решетки на окна.

Также, по словам Сергея Авдеева, на текущей неделе завершится ремонт еще одного крупного объекта в Металлургическом районе – киноцентра «Импульс», который нынче также вошел в программу инициативного бюджетирования (на восстановление здания выделили 21,5 миллиона рублей). О работах на знаковом культурном объекте Челябинска, начатых в июле этого года, агентство «Урал-пресс-информ» сообщало в сентябре 2022-го.

А вот ремонт детской школы искусств №4 в Ленинском районе южноуральской столицы уже завершен, о чем на сегодняшней «аппаратке» также сообщил Сергей Авдеев.

Капитальный ремонт крыши, фасада и фундамента здания ДШИ №4 на улице Коммунаров, 10-А проводился по нацпроекту «Культура» и региональной программе «Культурная среда». На преображение школы искусств было выделено в общей сложности 5,6 миллиона рублей.