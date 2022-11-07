07.11.2022
Санкт-Петербург ждет челябинских дворников
07.11.2022
Показатель недельной смертности от ковида снизился на четверть
07.11.2022
В центре Челябинска асфальт укладывали на заснеженный щебень. В КДХ объяснили, зачем
07.11.2022
В лицее Челябинска открыт первый в стране класс для детей с сахарным диабетом
07.11.2022
Уникальный дворец культуры Челябинска «расправит крылья» на этой неделе
07.11.2022
На Иремеле заблудилась группа туристов из Уфы
Уникальный дворец культуры Челябинска «расправит крылья» на этой неделе
Ремонт ДК «Сокол» в Металлургическом районе ведется по инициативному проекту
12.10.2022
Спортплощадки при челябинских школах обновляют по инициативе жителей
22.09.2022
Уютный карманный сквер в Курчатовском районе Челябинска скоро будет готов
16.09.2022
Челябинский «Импульс» станет таким, как раньше
12.09.2022
В челябинском поселке Аэропорт ремонтируют уникальное здание ДК «Сокол»
Челябинцы сварили «Народный борщ» в Херсоне к празднику
04.11.2022
В Челябинске, Магнитогорске и Троицке прошли молебен и Крестный ход в защиту воинов
04.11.2022
Челябинская область отметит День народного единства
03.11.2022
Миронов поддержал инициативу Лантратовой о запрете Хэллоуина в детских учреждениях России
03.11.2022
В Челябинске состоится общегородской молебен о воинстве, в Магнитогорске – крестный ход
03.11.2022