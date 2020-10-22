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В Челябинске думают над названием улицы, на которой располагается новая инфекционная больница

Общество
Сегодня, 17:27
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Автор: 
Инна Шемаева

Строительство новой инфекционной больницы на выезде из Челябинска в поселке Малая Сосновка вышло на финишную прямую. Сейчас региональные чиновники думают, как назвать улицу, на которой располагается современное медицинское учреждение.

Об этом сообщила на брифинге журналистам сегодня, 22 октября, первый заместитель губернатора Челябинской область Ирина Гехт.

«Строительство инфекционной больницы вышло на финишную прямую. Улицу, на которой она находится, предлагают назвать улицей «Героев медиков». Мы хотим знать ваше мнение», - сказала Ирина Гехт.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в ноябре 2020 года будет введена в эксплуатацию единственная на Южном Урале профильная инфекционная больница, соответствующая всем современным требованиям и оснащенная современным оборудованием. Это будет самое крупное медицинское учреждение в регионе, где будут лечить целый ряд инфекционных заболеваний, в том числе коронавирусную инфекцию, вирусные пневмонии различной этиологии и ОРВИ, рост числа которых отмечается с сентября.

Стройка началась во второй половине августа 2020 года. На возведение больницы выделено 1,95 миллиарда рублей.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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