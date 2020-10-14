Новая инфекционка позволит решить часть проблем

В ноябре 2020 года на выезде из Челябинска в поселке Малая Сосновка будет введена в эксплуатацию единственная на Южном Урале профильная инфекционная больница, соответствующая всем современным требованиям и оснащенная современным оборудованием. Это будет самое крупное медицинское учреждение в регионе, где будут лечить целый ряд инфекционных заболеваний, в том числе коронавирусную инфекцию, вирусные пневмонии различной этиологии и ОРВИ, рост числа которых отмечается с сентября.

Кроме того, новая инфекционная больница позволит решить актуальную на сегодня проблему, возникшую в связи с перепрофилированием обычных больниц и роддомов под ковидные базы.

Больничный комплекс разместится на площади 7,16 гектара. Площадь зданий 14728 квадратных метров.

Стройка началась во второй половине августа 2020 года. На возведение больницы выделено 1,95 миллиарда рублей. Дополнительно 550 миллионов рублей направлено на обеспечение учреждения медицинским и вспомогательным оборудованием.

О новом больничном комплексе, о надеждах на него мы поговорили с первым вице-губернатором, курирующим социальную сферу, Ириной Гехт.

- Ирина Альфредовна, социальные объекты такого уровня за короткий срок в нашем регионе еще не возводили. Справится подрядчик?

- Действительно, такая стройка, где все технологические процессы идут параллельно, впервые ведется в российской практике последних нескольких десятилетий.

На объекте одновременно возводились корпуса и монтировались инженерные коммуникации, сейчас строят котельную и очистные сооружения (специально для больничного комплекса). Параллельно ведутся работы по благоустройству прилегающей территории.

Конечно, некое отставание от графика отмечалось, как, наверно, во всех строительных работах. Была масса нюансов, но всё решается. Уже возведены все 11 зданий, практически везде есть крыша, монтируются полы. Центральное здание выполнено в форме полукруга, а от него лучиками отходят корпуса.

На этой неделе планируется подавать тепло в корпуса. И главный инженер, и заместитель главврача по хозяйственной части ежедневно там находятся с утра до позднего вечера.

Завершаются конкурсные процедуры по закупке медицинского оборудования для больницы.

Как только все корпуса будут готовы, начнут завозить оборудование. Пуско-наладочные работы буду т проходить при непосредственном участии инженеров областной клинической больницы №3 (инфекционная больница будет структурным подразделением «тройки»).

Главный корпус выполнен в форме полукруга, а от него лучиками отходят корпуса

- То есть в ноябре больницу запустят?

- Обязательно. Думаю, что в первых числа ноября будет обеспечена стопроцентная строительная готовность объекта, затем необходимые проверки, пусконаладочные работы. Первых пациентов инфекционная больница примет в ноябре. Это совершенно точно!

- Сколько пациентов смогут одновременно лечить в больнице?

- Всего в больнице будет размещено 100 боксов: 82 для круглосуточного пребывания и 18 реанимационных, оснащенных самым современным оборудованием. Один бокс в обычное время предназначен для размещения одного пациента, в случаях ЧС в боксе будут находиться по четыре пациента.

В первом, втором, третьем и четвертом корпусах предусмотрено по 20 круглосуточных боксов, в пятом и шестом корпусах – реанимационные боксы.

В случае экстренной ситуации количество коек для круглосуточного пребывания может быть увеличено до 382, в чрезвычайной ситуации - до 482.

В больнице будут две операционные. Сейчас много пациентов с вирусными заболеваниями имеют и сопутствующие заболевания, требующие срочного хирургического вмешательства. Например, онкологические заболевания. Поэтому в инфекционной больнице и предусмотрели операционные.

В больнице разместится диагностическое отделение, оснащенное необходимым оборудованием, в том числе эндоскопия, УЗИ, компьютерная томография. Предусмотрена своя современная лаборатория, где можно будет сделать абсолютно все анализы. Кроме того, будет гемотрансфузионный кабинет, дезинфекционное отделение, аптека.

На территории больничного комплекса построена гостиница для персонала (на 28 мест). Она предусмотрена на случай, если у сотрудников возникнет необходимость остаться на какое-то время или в случае, если есть опасение за семью.

Инфекционная больница будет принимать пациентов со всей области.

- В новую инфекционную больницу будут госпитализировать пациентов с тяжелым и среднетяжелым течением болезни со всей области?

- Я думаю, что да.

- Медицинский персонал в больницу уже набран?

- Набираем.

- Новая больница появится на выезде из Челябинска. Будет ли обеспечена транспортная доступность?

- Да, все будет организовано и продумано: дорога, освещение и остановка общественного транспорта.

Сотрудников будут доставлять на работу служебным транспортом. Возможен и вахтовый метод работы.

- Ирина Альфредовна, планировалось, что с вводом новой инфекционной больнице вы сможете разгрузить часть госпитальных баз по коронавирусу и тогда они сконцентрируются на своей основной деятельности – оказании плановой медицинской помощи. Так оно и будет или заболеваемость растет такими темпами, что работы хватит всем?

- Если смотреть по динамике заболеваемости в области, то у нас примерно месяц держался достаточно высокий уровень госпитализации, а потом мы наблюдали снижение.

Я думаю, что к ноябрю можно также ожидать некоего спада числа госпитализаций. Но тут еще надо будет посмотреть, как поведет себя грипп. Пока Роспотребнадзор не фиксировал случаи гриппа в регионе. В этом сезоне обещают штаммы, которых давно не было. Поэтому очень важна вакцинация от гриппа.

- Больницы такого уровня ещё нет в регионе?

- Нет. И в соседних субъектах тоже нет. В Башкирии построили похожий инфекционный комплекс. Но, я считаю, наш проект значительно лучше. Они были первыми, им было сложнее. Мы проект усовершенствовали и подрядчик, который здесь работает, намерен предложить его уже для второй больницы в Башкирии.

В Татарстане в сжатые сроки построили инфекционную больницу, но в другом варианте, не в модульном. Есть опыт Минобороны по возведению госпиталей на 100 коек. Для нашего региона 100 коек не решит проблему, нам нужно, как минимум на 500, и с набором всех тех характеристик, которые необходимы для современной инфекционной больницы.