В Челябинске движение по улице Доватора восстановят до конца недели

В Челябинске движение по улице Доватора восстановят до конца текущей недели. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Ремонтные работы на участке от улицы Шаумяна до улицы Колсанова идут более двух месяцев – здесь потребовалась замена тепловых сетей. К настоящему моменту на место изношенных конструкций теплоэнергетики уложили новые, сроком службы 25-30 лет.

««УСТЭК-Челябинск» завершает ремонт тепловых сетей по улице Доватора. Уже к концу недели здесь восстановят асфальтовое покрытие и возобновят движение транспорта полном объёме», - отмечается в сообщении мэрии.

Администрация города просит сообщать о возможных повреждениях на тепловых сетях и отсутствии ограждений на ремонтных участках по телефону +7 (351) 246-72-73 (круглосуточно).