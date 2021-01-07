В Челябинске этой ночью вывезено почти три тысячи тонн снега

В Челябинске в ночь с шестого на седьмое января подрядчики вывезли две тысячи 988 тонн снега.
На улицах южноуральской столицы этой ночью работало 157 единиц техники: 29 комбинированных дорожных машин, 62 МТЗ, 26 погрузчиков, 38 самосвалов и два автогрейдера. В уборке мегаполиса был задействован также 71 дорожный рабочий.
Как сообщает сегодня, седьмого января, телеграм-канал городского комитета дорожного хозяйства, в рождественскую ночь производилась механизированная очистка от снега дорожного покрытия, остановок общественного транспорта, тротуаров, прилотковой части, осуществлялся сбор и вывоз снега, мусора и грязи, велась подсыпка опасных участков для предотвращения образования гололеда.
Днем седьмого января подрядные организации продолжают уборку улично-дорожной сети Челябинска. На улицы мегаполиса сегодня вышло 188 единиц техники: 33 комбинированные дорожные машины, 81 МТЗ, 41 погрузчик, 31 самосвал и два автогрейдера. В уборке задействовано 268 дорожных рабочих.
В КДХ города уточнили, что обработка противогололедным материалом производится на спусках, подъёмах, а также на заездных карманах остановок общественного транспорта.