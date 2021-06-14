В Челябинске фиксируется более 90 возгораний тополиного пуха в сутки. Пламя переходит на жилые дома и автомобили.

Глава города Наталья Котова убедительно просит жителей не поджигать пух, подчеркнув, что за последнюю неделю количество пожаров в городе увеличилось в десятки раз. И причиной тому - возгорание пуха, который в 99-ти процентах случаев поджигают.