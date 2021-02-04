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В Челябинске фонтан с кипятком залил окна жилого дома

В Челябинске из-под земли забил фонтан с кипятком, который ударил по окнам жилого дома. В пресс-службе городской администрации уточнили, что из-за коммунальной аварии без отопления остались три дома и детский сад.

Коммунальная авария произошла вчера вечером в Металлургическом районе на улице Богдана Хмельницкого. Очевидцы сделали фото и видео бившего из-под земли гейзера.

«Кипяток с доставкой на четвертый этаж», написали очевидцы в группе в соцсети «Вконтакте».

В комментариях к посту отметили, что в этом сезоне коммунальщики уже три раза «что-то копали» в этом месте и «что-то меняли».

«Произошло повреждение на теплотрассе диаметром 150 мм, - рассказали обстоятельства произошедшего в пресс-службе администрации Челябинска. – В 22.10 произошло отключение отопления. Под отключение попали три жилых дома и один детский сад. Включат сегодня в районе 12 часов».