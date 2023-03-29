В Челябинске хотят восстановить легендарное высшее военное автомобильное училище

В Челябинске хотят восстановить высшее военное автомобильное командно-инженерное училище имени П. А. Ротмистрова (ЧВАИ, Челябинский военный автомобильный институт).

С соответствующей просьбой обратились к депутату Законодательного собрания региона Евгению Рева участники СВО, ветераны ВС, представители общественной организации «Содружество военных автомобилистов».

Парламентарий поддержал обратившихся «В условиях проведения специальной военной операции военная автомобильная техника является важнейшей составляющей в системе вооружения войск Вооруженных Сил РФ, - подчеркивает Евгений Рева. -Для эффективной эксплуатации и ремонта, поступающих в войска, современных образцов автомобильной военной техники требуются высококлассные специалисты.

Депутат направил соответствующие обращения замначальника Генштаба Вооруженных Сил РФ, генерал-полковнику Евгению Бурдинскому, в Главное организационно-мобилизационное управление Генштаба, в комитет Госдумы по обороне и губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.

История Челябинского военного автомобильного училища началась 16 июня 1944 года. Этот день считался днём рождения учебного заведения. За всю историю существования было выпущено более 25 тысяч офицеров-автомобилистов

В ноябре 2009 года Челябинское высшее военное автомобильное командно-инженерное училище распоряжением правительства РФ преобразовано в филиал военного учебно-научного центра Сухопутных войск, сформированного на базе «Общевойсковой академии Вооруженных Сил РФ».

В июле 2010 года министр обороны подписал Указ о расформировании училища. С первого сентября все курсанты Челябинского военного автомобильного института были переведены в Омский танковый инженерный институт. А абитуриенты, которые подали документы на обучение по гражданским специальностям в военном институте, - на автотракторный факультет Южно-Уральского государственного университета.

Были расформированы военные автомобильные училища в городах Рязани и Уссурийске. «Подобных военных училищ в системе военного образования Российской Федерации не осталось», - отметил Рева.

В 2014 году в Челябинске на территории бывшего военного автомобильного училища начались ремонтно-восстановительные работы в корпусах (по проспекту Победы). К концу года открыли Учебный центр подготовки младших специалистов автобронетанковой службы. Создана новая учебно-материальная база, центр укомплектован преподавательским и командным составом. «Все это позволит восстановить высшее военное училище в максимально сжатые сроки с минимальными финансовыми затратами», - считает Рева.