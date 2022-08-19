В Челябинске из-за аварии на сетях на улице Лесопарковой ограничено движение машин

В Челябинске из-за аварии на сетях водоснабжения МУП «ПОВВ» в районе дома №10 по Лесопарковой ограничено движение автотранспорта по этой улице в сторону проспекта Ленина.

Как сообщает городской комитет дорожного хозяйства, в настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. Водителей просят скорректировать маршруты.

Движение на данном участке будет восстановлено после полного устранения аварийной ситуации, отметили в КДХ Челябинска.