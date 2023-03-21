В Челябинске из-за прорыва водопровода возле ДК «Восток» образовался каток

Жители Металлургического района Челябинска пожаловались главе города Наталье Котовой на каток по улице Сталеваров, 5-А, рядом с ДК «Восток».

Как отмечает в своем обращении к мэру в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте челябинка Мария Чемякина, 16 марта по данному адресу прорвало водопровод.

«Вызвали местные коммунальные службы, но они открестились от этого участка. С тех пор вода заливает тротуар и проезжую часть улицы Сталеваров, намерзает каток, машины едут по глыбам льда, пешеходы разбиваются, маневрируя и поскальзываясь на «катке»! При этом воду в ДК «Восток» перекрыли! Примите меры!» - написала жительница областного центра, апеллируя к Наталье Петровне.

Администрация Челябинска отреагировала на сигнал в день его поступления, 21 марта, сообщив, что на место выезжали – для обследования сетей – специалисты МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (телефон: 214-00-14). Представители муниципального предприятия выявили, что повреждение произошло на сетях водоснабжения, принадлежащих ДК «Восток».

«Руководству здания выдано предписание о необходимости принятия мер и проведения аварийно-восстановительных работ на трубопроводе водоснабжения», - рассказали в мэрии.