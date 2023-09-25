25.09.2023
Челябинские легкоатлеты завоевали «серебро» и «бронзу» всероссийских стартов
25.09.2023
Очередная атака беспилотников на Крым: уничтожены четыре БПЛА
25.09.2023
ММК-МЕТИЗ развивает клиентоориентированность
25.09.2023
ВСУ пытались атаковать дронами объекты в нескольких регионах
24.09.2023
Ушел из жизни глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов
23.09.2023
В Челябинске сотрудники областного полка ДПС поймали нетрезвого угонщика
В Челябинске к отоплению подключено 266 садиков и 48 школ
14.09.2023
Готовность Челябинской области к отопительному сезону составляет 97,7%
11.09.2023
Уральское управление Ростехнадзора начинает проверку готовности Челябинска к зиме
31.08.2023
Усть-Катав начал подавать тепло в школы и детсады
28.08.2023
Челябинск продолжает подготовку к новому отопительному сезону, ведутся проверки
Челябинская «пятерка» до конца сентября будет ходить по измененному маршруту
25.09.2023
На «Уфалейском благовесте» гостей ожидало духовное пиршество
24.09.2023
Настоящее чудо: После атаки ВСУ на штаб ЧФ рама иконы сгорела, а образ святого уцелел
24.09.2023
В воскресенье прогнозируют магнитные бури
23.09.2023
В субботу наступит астрономическая осень - День осеннего равноденствия
22.09.2023