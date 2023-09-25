В Челябинске к отоплению подключено 266 садиков и 48 школ

В Челябинске к отоплению подключено 352 социальных объекта.

В их числе 266 садиков, 48 школ, 24 лечебных учреждения, сообщил на аппаратном совещании в понедельник, 25 сентября, заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

По его словам, отопление в социальных учреждениях южноуральской столицы включают по заявкам.

Речи о подключении к отоплению многоквартирных жилых домов пока не ведется, так как погода стоит теплая.