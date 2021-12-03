В Челябинске можно будет оценить процент вакцинированных по подсветке на телебашне

В Челябинске запустили акцию «Башня вакцинации», которая позволит в ежедневном режиме отслеживать уровень вакцинации жителей от коронавирусной инфекции COVID-19. К тому же привитые горожане смогут получить призы.

Организаторы - «Комсомольская правда» совместно с «Российской телевизионной и радиовещательной сетью».

Ежедневно вплоть до 27 декабря в Челябинске на телебашне РТРС будет демонстрироваться символический уровень вакцинации южноуральцев - большой шприц с вакциной, в котором снизу вверх, имитируя давление поршня, будет подниматься уровень вакцинации, обозначенный синим цветом. И затем будет появляться призыв «Вакцинируйся!».

«Мы будем каждый вечер адаптировать нашу программу с наполняемостью виртуального нашего шприца пропорционально проценту привитых, - рассказал директор филиала РТРС в Челябинске Алексей Ивонин. - Будет и вращающийся текст на медиафасаде, на отметке 140 метров. У нас и шприц полетает, и масочка с напоминанием, что масочный режим не отменен».

На сегодня в регионе вакцинировано более 53% жителей (синим цветом подсвечено более половины башни). Напомним, для формирования коллективного иммунитета от ковида необходимо привить минимум 60% (желательно 80%).

Как отмечала первый вице-губернатор Ирина Гехт, пока уровень вакцинации в области ниже среднероссийского показателя. «Мы ставим задачу поднять его до 80%. Акция «Башня вакцинации» наглядно показывает, как мы участвуем в обеспечении эпидемиологического благополучия и здоровья жителей для снятия ограничений. Их много критикуют, много недовольных, но повышение вакцинации пока единственный способ для ослабления ограничений», - подчеркнула Ирина Альфредовна.

Как отметила директор медиагруппы «Комсомольская правда - Челябинск» Екатерина Парфенова, горожане смогут не только защитить свое здоровье и привиться, но и получить подарки. С первого по 27 декабря среди привившихся в этот период «Комсомольская правда» разыграет призы от партнеров.

Чтобы получить приз, нужно поставить прививку от коронавируса в одном из пунктов вакцинации Челябинской области, получить уведомление с сайта gosuslugi.ru и заполнить анкету участника на сайте КП.