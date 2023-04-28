В Челябинске на 2,5 месяца ограничат движение транспорта по улице Танкистов

В связи с реконструкцией теплотрассы в Тракторозаводском районе Челябинска на два с половиной месяца будет прекращено движение транспорта по одной из полос автодороги по улице Танкистов от дома №148 до дома 152А.

Как сообщили в компании АО «УСТЭК-Челябинск», работы будут проводиться с восьми утра первого мая до 15 июля 2023 года. Ремонт тепловых сетей на данном участке тепломагистрали проводился в 90-х годах прошлого века.

«Все работы по улице Танкистов проводятся открытым способом на проезжей части дороги. Теплоэнергетики рекомендуют автомобилистам придерживаться скоростного режима, обращать внимание на выставленные на дороге ограждения, предупреждающие знаки. А жителям и гостям мегаполиса соблюдать правила безопасности при нахождении вблизи участков ремонта тепловых сетей, не заходить на территорию ремонтируемого объекта, особое внимание уделить безопасности детей», - добавили в «УСТЭК-Челябинск».

Движение транспорта будет происходить по схеме, согласованной с ГИБДД. Автовладельцев просят заранее планировать свои маршруты. Жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным временным изменениям автомобильных и пешеходных маршрутов вблизи проводимых ремонтных работ, заранее предусмотреть изменение своего маршрута и по возможности объезжать указанные участки во избежание пробок.

О возможных повреждениях в тепловых сетях, отсутствии ограждений на ремонтных участках можно сообщить по телефону +7 (351) 246-40-00.