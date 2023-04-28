28.04.2023
В Челябинске на 2,5 месяца ограничат движение транспорта по улице Танкистов
28.04.2023
Отечественное решение для переноса ИТ-сервисов для бизнесменов Южного Урала
28.04.2023
В Челябинске выбирают подрядчиков, которые будут ремонтировать дороги
28.04.2023
В особняк Покровского в Челябинске привезли старинную французскую мебель
28.04.2023
ЧЦЗ отмечает Всемирный день охраны труда выпуском креативных роликов
28.04.2023
МТС улучшила связь для дачников на северо-западе и Троицком тракте Челябинска
В Челябинске на 2,5 месяца ограничат движение транспорта по улице Танкистов
27.04.2023
В Челябинске в связи с ремонтом улицы Рождественского ограничат движение троллейбусов
26.04.2023
В Челябинской области в четверг ограничат движение на М-5 из-за буровзрывов
20.04.2023
В Челябинской области ограничат движение на М-5 для проведения буровзрывных работ
19.04.2023
В Челябинске ограничат передвижение пешеходов из-за репетиции парада Победы
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
26.04.2023
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023