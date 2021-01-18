В Челябинске на двух улицах планируют сделать освещение

Челябинские власти на семи улицах планируют отремонтировать дороги, еще на двух - сделать освещение. Об этом сегодня, 18 января, на аппаратном совещании сообщил заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

«В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в настоящее время проходят конкурентные процедуры на ремонтные работы по семи объектам улично-дорожной сети, - сказал Куляшов. - Это Комсомольский проспект от улицы Чайковского до улицы Чичерина. Два участка улицы Университетской Набережной от Чичерина до Молодогвардейцев и от Северо-Крымской до Косарева, улица Куйбышева на всем протяжении, улица Куйбышева на всем протяжении, улица Салтыкова от Блюхера до Профинтерна, и улицы Черкасская и Каслинская на всем протяжении».

Куляшов добавил, что конкурентные процедуры также проводятся на работы по устройству недостающего освещения на двух участках: дорога к поселку Новосинеглазово от Троицкого тракта и улица Мраморная в Металлургическом районе.

«Все процедуры проводятся в виде конкурсов, что позволит выбрать наиболее компетентного подрядчика. С 29 января до 10 февраля нами планируется заключить все контракты», - подытожил Куляшов.