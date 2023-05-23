В Челябинске на месяц закрыли движение по улицы Клары Цеткин

В Челябинске на месяц закрыли движение по улице Клары Цеткин – от дома №11 до пересечения с улицей Труда.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на этом участке будут строить сети водоснабжения.

Движение транспорта возобновится после 21 июня.

Кроме того, в связи с работами на сетях водоснабжения в Челябинске с 21 мая до 22 июня ограничено движение по правой полосе улицы 3-го Интернационала на пересечении с проспектом Ленина.

С 28 мая до 20 июня будет закрыто движение по правому отнесенному повороту с проспекта Ленина на улицу Российскую.

Отметим, также в настоящее время в Челябинске ограничено движение транспорта в районе дома №38 по Шоссе Металлургов, где проводятся аварийно-восстановительные работы на инженерных коммуникациях. Ограничение будет действовать до 26 мая.

В администрации сообщили, что работы здесь ведет МУП «ЧКТС».

Городские власти просят водителей учитывать дорожную остановку при планировании своих маршрутов.